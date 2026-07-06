Lista de batedores

Técnico revelou que comissão técnica definiu os cobradores com base em estatísticas e deixou o atacante fora da lista dos cinco principais.

O técnico Carlo Ancelotti explicou por que Vinícius Júnior não cobrou o pênalti do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Norway national football team, resultado que eliminou a Seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo o treinador, a comissão técnica escolheu os cobradores com base em um levantamento estatístico realizado ao longo do último ano.

Além disso, Ancelotti afirmou que Bruno Guimarães era o melhor cobrador disponível em campo no momento da penalidade. O treinador também revelou que Vinícius Júnior não aparecia entre os cinco principais nomes da lista.

Comissão definiu ordem antes da partida

Ancelotti explicou que o melhor cobrador da Seleção era Raphinha, que começou a partida no banco de reservas. Em seguida, apareciam Neymar e Igor Thiago, que também não estavam em campo.

“Fizemos uma estatística de um ano dos nossos jogadores. O melhor na Seleção era o Raphinha. Como ele não estava em campo, depois vinha o Neymar, Igor Thiago e Bruno Guimarães. Depois dele era Martinelli”, explicou o treinador.

Por isso, a comissão técnica escolheu Bruno Guimarães para a cobrança. Afinal, ele ocupava a melhor posição entre os titulares que permaneciam em campo naquele momento.

Decisão já estava tomada

Além disso, o auxiliar Davide Ancelotti, filho do treinador, afirmou que a comissão definiu os cobradores antes mesmo do início da partida.

“É uma decisão pré-definida como em todos os jogos. Avisamos aos jogadores na preleção quem bate o pênalti. Depois, pênaltis podem ser perdidos. Faz parte do futebol”, disse.

Por fim, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland. Com isso, a Seleção se despediu da Copa do Mundo ainda nas oitavas de final e ampliou o jejum sem conquistar o torneio desde 2002.

Veja vídeo:

Ancelotti explica por que Vini Jr não cobrou pênalti decisivo contra a Noruega pic.twitter.com/11XJZwanS3 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 6, 2026

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