TRAGÉDIA

Moradores tentaram conter as chamas com baldes de água, mas o fogo se espalhou rapidamente e consumiu toda a residência.

Uma idosa, que não teve a identidade divulgada, morreu carbonizada após um incêndio de grandes proporções destruir a casa onde morava na madrugada desta terça-feira (7), no município de Careiro da Várzea, na Região Metropolitana de Manaus. O fogo começou por volta das 4h, nas proximidades do Porto da Vila Gutierres, no km 13 da BR-319.

Logo depois, vídeos que circulam nas redes sociais mostraram o desespero dos moradores durante o incêndio. Nas imagens, é possível ouvir pessoas gritando enquanto tentam salvar a vítima. “Ai, meu Deus do céu… por que, Deus? Não acredito não, tio”, diz um morador ao ver a casa completamente tomada pelas chamas.

Em seguida, o fogo consumiu rapidamente a residência de madeira. Alguns moradores ainda tentaram conter as chamas com baldes de água. No entanto, o incêndio já havia se espalhado por toda a estrutura e impediu qualquer tentativa de resgate.

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o fogo se alastrou em poucos minutos. Por isso, a moradora não conseguiu sair da residência.

A idosa morreu ainda dentro da casa e teve o corpo carbonizado. Além disso, equipes que atuaram no local encontraram os restos mortais de dois cachorros que viviam com a vítima.

Por fim, as autoridades ainda investigam as causas do incêndio.

Veja vídeo:

Idosa cadeirante morre em incêndio que destruiu casa no Careiro da Várzea pic.twitter.com/K1TSqMJL3d — Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 7, 2026

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