Corpo de Bombeiros

Fogo começou em um apartamento no 8º andar da Torre Delfas, no condomínio Ilhas Gregas, e não deixou feridos.

Um incêndio em apartamento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de segunda-feira (6), no condomínio residencial Ilhas Gregas, localizado no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. As chamas atingiram uma unidade no 8º andar da Torre Delfas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo moradores, o apartamento estava vazio quando o fogo começou. Por segurança, todos os moradores da torre, que possui 18 andares, precisaram deixar o prédio durante a ocorrência. Eles só puderam retornar após a liberação do local pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram fumaça e fogo saindo do apartamento enquanto equipes dos bombeiros atuavam para controlar o incêndio.

Em nota, o CBMAM informou que o fogo ficou restrito ao 8º andar do edifício e estava confinado em um dos quartos do apartamento. As equipes conseguiram controlar e extinguir as chamas utilizando cerca de 500 litros de água do sistema de combate a incêndio do próprio condomínio. Além dos caminhões de combate ao fogo, ambulâncias e equipes de resgate permaneceram de prontidão no local para prestar atendimento, caso fosse necessário.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. O apartamento deverá passar por perícia técnica, que irá identificar como o fogo começou.

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