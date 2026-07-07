Esclarecimentos

Defesa de Bolsonaro esclarece ao STF situação de duas armas não encontradas pelo Exército após determinação de apreensão.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou nesta terça-feira (7) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclarecimentos sobre duas armas registradas em nome dele que não foram localizadas pelo Exército.

O Batalhão de Polícia do Exército (BPE) informou ao STF, na segunda-feira (6), que entregou à Polícia Federal (PF) seis das oito armas registradas em nome de Bolsonaro. Segundo a corporação, uma pistola Glock e uma espingarda não foram encontradas.

A entrega das armas foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes após a renovação da prisão domiciliar concedida ao ex-presidente.

Defesa informa localização de espingarda

Segundo os advogados de Bolsonaro, a espingarda está em uma empresa importadora de materiais bélicos localizada em Caxias do Sul (RS).

De acordo com a defesa, a arma foi recebida pelo ex-presidente como presente, mas ainda não foi retirada do estabelecimento.

Pistola Glock está sob custódia da Polícia Civil

Sobre a segunda arma, a defesa afirmou que a pistola Glock é a mesma que foi apreendida com um segurança do ex-presidente e permanece acautelada na Polícia Civil do Distrito Federal.

Na última sexta-feira (3), Alexandre de Moraes determinou a suspensão do porte de arma de Bolsonaro e a apreensão dos armamentos registrados em nome do ex-presidente.

Decisão ocorreu após apreensão de arma com segurança

A decisão do ministro ocorreu após a repercussão da apreensão de uma arma encontrada com um dos seguranças particulares de Bolsonaro.

Apesar de a Polícia Civil do Distrito Federal não ter indiciado o ex-presidente e informar que as armas estão legalizadas, Moraes avaliou que a posse de armamentos não é compatível com o cumprimento da pena de prisão.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar temporária

No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo que apurou a trama golpista.

Após passar por uma cirurgia, o ex-presidente recebeu autorização para cumprir prisão domiciliar temporária. Atualmente, ele se recupera de uma pneumonia bacteriana.

(*) Com informações da Agência Brasil

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