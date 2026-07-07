Projeto

Primeira etapa beneficia 26 comerciantes ambulantes e faz parte do projeto de revitalização e organização do Centro da capital.

Manaus (AM) – O prefeito Renato Junior entregou, nesta terça-feira (7), as primeiras 26 bancas padronizadas para comerciantes ambulantes do Centro de Manaus. A ação faz parte das atividades que marcam os 100 dias da atual gestão e integra o projeto de revitalização e reorganização do comércio popular na região histórica da capital.

As novas estruturas foram instaladas na rua Floriano Peixoto, nas proximidades da Alfândega. Equipadas com toldo, porta de enrolar e identidade visual da Prefeitura de Manaus, as bancas oferecem mais segurança, proteção contra sol e chuva e melhores condições de trabalho aos permissionários.

Segundo Renato Junior, a entrega representa apenas a primeira etapa do projeto.

“Essas são as primeiras 26 bancas de muitas que ainda vamos implantar. O camelô vai receber uma banca nova, mais segura e mais bonita. Estamos substituindo estruturas antigas por equipamentos padronizados, dando dignidade para quem trabalha e melhorando a estética do Centro para quem vive e circula por aqui”, afirmou.

Os comerciantes contemplados já iniciaram a transferência dos produtos para os novos boxes. Conforme o prefeito, a modernização será acompanhada por regras de padronização e orientações sobre o uso das estruturas.

Próxima etapa terá mais 30 bancas

De acordo com a Prefeitura de Manaus, o próximo lote contará com 30 novas bancas padronizadas, que serão instaladas na área da Praça da Matriz.

O secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Moisés Cunha, destacou que a iniciativa busca organizar o espaço público, fortalecer o comércio popular e melhorar a experiência dos consumidores e turistas.

A comerciante Mayara Melo, que atua há sete anos no Centro, afirmou que os novos equipamentos vão oferecer mais conforto e melhorar a aparência da região.

Já o representante dos camelôs, Markinho Maia, classificou a entrega como uma conquista histórica da categoria e destacou que a medida garante mais dignidade aos trabalhadores informais.

Segundo a prefeitura, o objetivo é substituir gradualmente as antigas estruturas por novos equipamentos, conciliando valorização dos camelôs, organização urbana e fortalecimento do turismo no Centro de Manaus.

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