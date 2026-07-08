AMIZADE

Apresentadora reuniu as atrizes em uma comemoração descontraída, que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

A apresentadora Angélica compartilhou nas redes sociais um momento de descontração ao celebrar os aniversários das atrizes Ingrid Guimarães e Grazi Massafera durante um treino.

No vídeo publicado no Instagram, as três aparecem cantando parabéns e comemorando de forma simples, sem grandes produções. Na legenda, Angélica brincou com o fato de as amigas serem do signo de Câncer e escreveu que as “cancerianas bombaram” na celebração.

📲 Quer ficar por dentro de tudo? Entre no canal do Portal EM TEMPO no WhatsApp

Ingrid Guimarães completou 54 anos no último dia 5 de julho, enquanto Grazi Massafera fez 44 anos em 28 de junho. A homenagem reuniu as amigas em um clima descontraído e chamou a atenção dos seguidores.

Nos comentários, fãs destacaram a amizade entre as três artistas e elogiaram a simplicidade da comemoração, que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Leia mais

Filho de Angelica e Hulk termina namoro com influenciadora após polêmica