Falha no sistema

Avião cargueiro com cinco pessoas a bordo perdeu contato com o controle aéreo minutos após informar problema no sistema de navegação.

Um avião cargueiro Boeing 737 com cinco pessoas a bordo desapareceu na noite de terça-feira (7) após o piloto relatar uma falha no sistema de navegação durante um voo entre os Emirados Árabes Unidos e o Paquistão. Dados de radar indicam que a aeronave pode ter caído no Mar Arábico. Por isso, equipes de busca iniciaram as buscas na região.

O avião, operado pela K2 Airways, decolou de Sharjah com destino a Karachi. Segundo a Autoridade de Aeroportos do Paquistão, o piloto comunicou o problema ao controle de tráfego aéreo às 21h18, no horário local.

Em seguida, os controladores tentaram orientar a tripulação. No entanto, poucos minutos depois, a aeronave perdeu altitude rapidamente e deixou de responder às comunicações. O último contato ocorreu quando o avião estava a cerca de 287 quilômetros a oeste de Karachi.

Radar registrou mudanças bruscas de altitude

Informações do site de monitoramento Flightradar24 mostram que o Boeing apresentou um comportamento incomum nos instantes finais do voo.

De acordo com os dados, a aeronave perdeu cerca de 1.500 metros de altitude em menos de um minuto. Logo depois, voltou a subir aproximadamente 1.800 metros em apenas 30 segundos. Na sequência, entrou em um mergulho acentuado.

Além disso, o último sinal transmitido indicava que o cargueiro estava a cerca de 335 metros de altitude e descia a uma velocidade de aproximadamente 400 km/h.

O Boeing 737-400 é um modelo cargueiro convertido de uma aeronave de passageiros. A fabricante concluiu a aeronave em 1999. Posteriormente, ela passou a operar como cargueiro, em 2012, e integra a frota da K2 Airways desde 2024.

Até a publicação desta matéria, as autoridades ainda não haviam localizado a aeronave nem informado o estado de saúde dos cinco tripulantes.

Leia mais

Angélica celebra aniversários de Ingrid Guimarães e Grazi Massafera durante treino

PF faz buscas na casa de Bolsonaro por armas após ordem de Moraes