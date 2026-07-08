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Argentina, França, Inglaterra e Espanha confirmam o favoritismo, enquanto Bélgica, Suíça, Marrocos e Noruega desafiaram as previsões

As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 estão definidas e apresentam um cenário recorrente em Mundiais. De um lado, seleções que começaram a competição entre as principais candidatas ao título. Do outro, equipes que superaram as expectativas e chegam embaladas pela campanha construída até aqui.

Argentina, França, Inglaterra e Espanha confirmaram o favoritismo. Já Bélgica, Suíça, Marrocos e Noruega desafiaram as previsões e seguem vivas na disputa.

Confrontos das quartas de final

Os confrontos começam nesta quarta-feira (9), às 15h (horário de Manaus), com França x Marrocos. Na quinta-feira (10), também às 15h (horário de Manaus), a Espanha enfrenta a Bélgica.

No sábado (11), a Inglaterra encara a Noruega às 17h (horário de Manaus). Em seguida, às 21h (horário de Manaus), a Argentina enfrenta a Suíça.

Das oito seleções classificadas, seis são europeias, o equivalente a 75% dos times nas quartas de final. América do Sul e África completam a lista com Argentina e Marrocos. Assim, o cenário se aproxima do registrado na Copa do Mundo de 2022, quando argentinos, ingleses, franceses e marroquinos também figuraram entre os oito melhores.

Favoritos mantêm presença entre os oito melhores

A Argentina tenta defender o título conquistado no Catar. A França busca o terceiro troféu mundial e reencontra o Marrocos em uma reedição da semifinal de 2022, vencida pelos franceses por 2 a 0.

A Inglaterra, finalista da última Eurocopa, tenta encerrar um jejum de 60 anos sem conquistar a Copa do Mundo. Enquanto isso, a Espanha aposta na nova geração, liderada por Lamine Yamal, para voltar ao topo após o título conquistado em 2010.

Surpresas desafiam previsões e seguem na disputa

Mesmo sem a chamada “geração de ouro”, a Bélgica garantiu vaga nas quartas de final após golear os Estados Unidos em uma partida marcada pela polêmica envolvendo a suspensão do cartão vermelho de Folarin Balogun. Com isso, os belgas chegam à terceira participação nas quartas de final nas últimas quatro edições da Copa do Mundo.

A Noruega, por sua vez, disputa um Mundial pela primeira vez desde 1998 e tem em Erling Haaland seu principal destaque. O atacante já marcou sete gols na competição.

O Marrocos, por outro lado, confirma que a histórica semifinal alcançada em 2022 não foi um acaso. A seleção africana voltou a figurar entre as oito melhores do mundo e tenta eliminar justamente a França, responsável por sua eliminação por 2 a 0 na última Copa.

A Suíça completa a lista das surpresas. Após eliminar a Colômbia nos pênaltis, a equipe voltou às quartas de final de uma Copa do Mundo depois de 72 anos. Agora, enfrentará a atual campeã Argentina, que eliminou os suíços nas oitavas de final do Mundial de 2014, quando Ángel Di María marcou o gol da classificação na prorrogação.

*Com informações do Lance

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