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Muito se discute sobre os recordes de temperatura registrados ao redor do mundo, mas pouco se fala sobre a necessidade de preparar nossas cidades para essa nova realidade

Os últimos dias têm sido marcados por temperaturas elevadas em diversas regiões do Amazonas. O calor intenso, somado à baixa umidade em determinados períodos do dia, tem provocado desconforto, aumentado o consumo de energia elétrica e acendido um alerta sobre um tema que já não pode mais ser tratado como um problema do futuro, as mudanças climáticas e seus reflexos diretos na vida da população.

Muito se discute sobre os recordes de temperatura registrados ao redor do mundo, mas pouco se fala sobre a necessidade de preparar nossas cidades para essa nova realidade. O Amazonas, apesar de possuir uma das maiores riquezas ambientais do planeta, não está imune aos efeitos dos eventos climáticos extremos. Pelo contrário, o aumento da frequência de ondas de calor, períodos prolongados de estiagem e alterações no regime de chuvas demonstram que a adaptação climática deve ocupar lugar de destaque na agenda pública.

A Constituição Federal assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reconhecendo-o como um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Esse mandamento constitucional impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger e preservar os recursos naturais para as presentes e futuras gerações. Isso significa que discutir clima não é apenas uma pauta ambiental é também uma questão de saúde pública, desenvolvimento urbano, segurança e dignidade humana.

O calor extremo produz efeitos que vão muito além da sensação térmica elevada. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas tornam-se mais vulneráveis a quadros de desidratação, insolação e agravamento de enfermidades cardiovasculares e respiratórias. Trabalhadores expostos ao sol enfrentam redução da capacidade física, aumento do risco de acidentes e perda de produtividade. Ao mesmo tempo, cresce a demanda por energia elétrica e amplia-se o risco de incêndios urbanos e florestais.

Diante desse cenário é indispensável que as políticas públicas avancem para além das medidas emergenciais. A adaptação climática exige planejamento permanente. Investir em arborização urbana, ampliar áreas verdes, recuperar espaços degradados, incentivar soluções baseadas na natureza, aperfeiçoar os sistemas de drenagem e incorporar critérios ambientais ao planejamento urbano são iniciativas capazes de reduzir significativamente os impactos das altas temperaturas sobre a população.

Nesse contexto, a Amazônia desempenha papel estratégico não apenas para o Brasil, mas para o equilíbrio climático global. A proteção da floresta, o combate ao desmatamento ilegal e às queimadas, aliados ao fortalecimento de uma economia sustentável, representam instrumentos fundamentais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Entretanto, a responsabilidade não recai exclusivamente sobre o Estado, cada cidadão pode contribuir por meio do consumo consciente, da redução do desperdício, da destinação adequada dos resíduos, da preservação das áreas verdes e do uso racional dos recursos naturais. A construção de uma sociedade mais resiliente depende da participação coletiva.

As ondas de calor que hoje enfrentamos devem ser compreendidas como um sinal inequívoco de que a adaptação climática deixou de ser uma escolha para se tornar uma necessidade, não basta reagir às consequências é preciso atuar sobre as causas e planejar o futuro com responsabilidade.

O verdadeiro legado que podemos deixar às próximas gerações não está apenas na riqueza natural que herdamos, mas na capacidade de preservá-la e administrá-la com responsabilidade, inteligência e compromisso com o futuro.

Roseane Torres Lima é advogada há 10 anos, pós-graduanda em ESG e Sustentabilidade. Atuou como assessora e procuradora judicial e do meio ambiente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), com experiência em gestão ambiental, fundiária e políticas públicas na Amazônia.



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