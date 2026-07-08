Saúde

Opy Health é reconhecida pelo GPTW como uma das melhores empresas para trabalhar no setor da Saúde em 2026.

A Opy Health foi reconhecida por seus colaboradores como uma das melhores empresas para trabalhar no setor da Saúde em 2026, segundo levantamento do Great Place to Work (GPTW). A companhia está entre as organizações de médio porte, com quadro entre 500 e 1.000 funcionários.

A certificação é concedida com base em um estudo realizado pelos especialistas do GPTW sobre a cultura organizacional e as práticas adotadas pelas empresas. Além disso, o reconhecimento considera os resultados de uma pesquisa aplicada aos colaboradores.

Segundo a empresa, a conquista reforça o compromisso com o desenvolvimento de uma cultura organizacional voltada à valorização das pessoas e ao reconhecimento do papel dos profissionais.

Cultura organizacional é um dos pilares da empresa

De acordo com a gerente de Recursos Humanos da Opy Health, Fernanda Daher, a estratégia da companhia prioriza a gestão de pessoas e o fortalecimento das relações no ambiente de trabalho.

“Buscamos promover o bem-estar dos nossos profissionais e oferecer oportunidades para o seu desenvolvimento e crescimento na carreira. Esse reconhecimento, associado a um forte sentimento de propósito no trabalho — infraestrutura social que gera bem-estar social — reflete o compromisso e a dedicação de toda a equipe na construção de um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, colaborativo e acolhedor”, afirma.

Sobre a Opy Health

A Opy Health atua na prestação de serviços não clínicos e na gestão de infraestrutura hospitalar em unidades públicas e privadas, sob gestão da IG4 Capital.

A empresa iniciou as operações em fevereiro de 2020. Atualmente, administra o Hospital Delphina Aziz, em Manaus (AM), e o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, em Belo Horizonte (MG).

Além disso, em 2024, venceu o leilão para construir e operar um novo hospital em Palmas (TO), por meio de uma parceria público-privada (PPP) com o governo estadual. A conclusão da obra está prevista para 2027.

(*) Com informações da assessoria

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