Grandiosidade do Festival de Parintins será vivida no Arena Planeta Boi

Manaus (AM)- Faltam menos de 10 dias para os torcedores dos bois Caprichoso e Garantido sentirem a emoção do Arena Planeta Boi. A festa promete trazer a mesma magia vivida em Parintins para a Arena da Amazônia, onde o duelo entre os bumbás ocorre pela primeira vez em oito horas de espetáculo.



O Arena Planeta Boi será realizado no próximo sábado (28), a partir das 18h30, com um line-up incrível, que contará com a apresentação dos itens oficiais dos bumbás de Parintins.



A grandiosidade do Festival de Parintins exige uma megaestrutura na Arena da Amazônia e a Amazon Best entregará ao público um evento de qualidade, prezando pelo conforto e segurança do público, sem esquecer, é claro, da energia que envolve o grande duelo entre os bois.



“Um super palco está sendo montado com uma cenografia indígena. Para preservar o gramado, não podemos levar as grandes alegorias para o local, então trabalharemos com projeção mapeada e ficará tão mágico quanto o que é apresentado no Festival”, assegura a produtora da festa, Daniela Vogel.



Para o evento, a parte interna da Arena da Amazônia ganhará cinco setores onde o público vai poder registrar cada momento da festa.





Os ingressos para o Planeta Boi variam entre R$ 35 e R$ 505. A venda de ingressos para o Arena Planeta Boi está sendo realizada pela internet (https://baladapp.com.br/a/arena-planeta-boi-manaus-am-28-de-maio-de-2022/2594); nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara; e na sede da Amazon Best, localizada na rua Nova Prata, nº 225, Vieiralves.



Confira os valores:

– Pista Dabacuri – R$ 35

– Cadeira VIP Amo do Boi – R$ 105

– Área VIP Porta Estandarte – R$ 125

– Área VIP Cunhã Poranga – R$ 185

– Camarote Amazon Best – R$ 505



O duelo

Artistas oficiais dos bumbás vão se unir a outros nomes da cultura amazonense para presentear o público com a magia e a energia do Festival Folclórico de Parintins. Entre eles estão Edmundo Oran, Patrick Araújo e Prince do Boi, pelo Caprichoso; e David Assayag, Sebastião Jr, Israel Paulain e João Paulo Faria, pelo Garantido. E mais: cunhãs, sinhazinhas, porta-estandartes, rainhas do folclore e pajés.



No line-up do Arena Planeta Boi, o público verá apresentações de Arlindo Neto, Klinger Jr, Leonardo Castelo, P.A Chaves e Márcia Novo; Amazonas Jazz Band com as participações de Mara Lima e Márcia Siqueira; Gandhicats; e, no intervalo entre uma atração e outra, o DJ Ítalo comandará as galeras dos bumbás.



E claro, o momento mais esperado da noite: o duelo inédito entre Caprichoso e Garantido na Arena da Amazônia, que reunirá todos os seus itens oficiais individuais numa noite memorável e inesquecível.

Brindes digitais

O Arena Planeta Boi ainda apresentará ao público uma novidade que já é sucesso em todo o mundo: o NFT (sigla em inglês para token não fungível). A ação inédita será promovida pela Amazon Best que, como uma forma de eternizar os momentos vividos na Arena da Amazônia, brindará os torcedores dos bumbás com uma recordação digital do evento.



‘Uma noite em Parintins’ terá uma série colecionável de cinco NFT’s para quem adquirir os ingressos do Arena Planeta Boi. A primeira NFT será dada como brinde.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

FOTOS: WIGDER FROTA

