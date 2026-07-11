A Inglaterra está na semifinal da Copa do Mundo. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a seleção inglesa venceu a Noruega na prorrogação por 2 a 1 e avançou no Mundial.
O gol da classificação saiu logo no início do tempo extra. Aos 2 minutos da prorrogação, Jude Bellingham aproveitou o rebote do goleiro Orjan Nyland após chute de Morgan Rogers e colocou a Inglaterra novamente na frente.
Antes disso, a Noruega chegou a pressionar em busca do empate e teve boas oportunidades. Patrick Berg finalizou por cima, enquanto Oscar Bobb também levou perigo ao gol inglês.
A Inglaterra ainda teve um pênalti marcado durante a prorrogação, após Djed Spence sofrer falta dentro da área. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro Clément Turpin voltou atrás e anulou a penalidade.
Na reta final, a Noruega tentou reagir, mas encontrou uma defesa inglesa bem posicionada. O time europeu terminou a partida com mais dificuldades físicas e não conseguiu buscar o empate.
Como foi o jogo
A Noruega abriu o placar no primeiro tempo com Andreas Schjelderup, que marcou um belo gol após receber pela esquerda e finalizar no ângulo.
A Inglaterra respondeu ainda antes do intervalo. Nos acréscimos da primeira etapa, Jude Bellingham recebeu passe de Anthony Gordon e deixou tudo igual.
No segundo tempo, as equipes criaram chances, mas não conseguiram marcar. A Noruega chegou a acertar a trave com David Wolfe, enquanto a Inglaterra aumentou a pressão na reta final.
Com o resultado, a Inglaterra segue viva na Copa e garante presença entre os quatro melhores do torneio.
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