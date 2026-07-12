Combate ao tráfico

Denúncia anônima levou a Rocam até um imóvel no bairro da Paz. Os suspeitos fugiram por uma área de mata e abandonaram 50 tabletes de skunk, uma arma de fogo, munições e uma balança de precisão.

Traficantes abandonaram 50 tabletes de maconha do tipo skunk, uma arma de fogo, munições e uma balança de precisão ao fugirem da Rocam no início da noite deste sábado (11), durante uma ação no bairro da Paz, zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) faziam patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia anônima. A informação apontava que uma casa na rua Cláudio Santoro funcionava como ponto de armazenamento de drogas.

Os policiais seguiram imediatamente para o endereço. Assim que perceberam a aproximação das viaturas, os traficantes correram da Rocam e escaparam por uma área de mata, deixando para trás todo o material ilícito.

📲 Quer ficar por dentro de tudo? Entre no canal do Portal EM TEMPO no WhatsApp

Durante as buscas no imóvel, os militares encontraram os 50 tabletes de maconha do tipo skunk, uma arma de fogo, uma balança de precisão e diversas munições intactas.

Apesar das buscas na região, a equipe não conseguiu localizar os criminosos.

Por fim, os policiais encaminharam toda a droga, a arma e os demais materiais ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso para identificar e prender os suspeitos que fugiram.

Leia mais

Rocam prende ‘Vitinho’, suspeito de envolvimento na morte de comerciante durante assalto em Manaus