Perda

Ruan compartilhava a rotina nas redes sociais, era conhecido pela dedicação no trabalho, amor ao Garantido e pelo estilo de vida saudável.

A morte do técnico de enfermagem Ruan Silveira Ferreira, de 31 anos, após um afogamento na Praia da Lua, em Manaus, gerou comoção nas redes sociais. Além disso, o caso ganhou repercussão pelas homenagens publicadas por amigos, colegas de profissão e pacientes que conviveram com o profissional.

Bastante ativo no Instagram, onde reunia quase 20 mil seguidores, Ruan compartilhava momentos da rotina, eventos, shows, corridas e a paixão pela cultura amazônica. Enquanto isso, suas últimas publicações mostravam uma rotina ligada ao esporte, à saúde e aos momentos de lazer.

Ruan Silveira morreu na tarde deste sábado (11), durante um banho no Rio Negro, na na Praia da Lua, em um dos balneários mais conhecidos da capital amazonense. Segundo testemunhas, ele chegou ao local em uma lancha acompanhado de um grupo de pessoas após uma festa e entrou na água em direção a um tronco de árvore distante da faixa de areia.

Ainda conforme os relatos, o técnico de enfermagem acabou se afogando próximo à estrutura. Na sequência, banhistas que estavam na Praia da Lua conseguiram retirar Ruan da água, mas ele já estava sem vida.

Ruan compartilhava rotina saudável e paixão pelo Boi Garantido

Nas redes sociais, Ruan mostrava uma vida ligada ao esporte, à cultura e aos momentos com amigos. Além disso, o técnico de enfermagem compartilhava registros de corridas, hábitos saudáveis e celebrações da vida.

Apaixonado pelo Boi Garantido, ele também marcava presença em eventos bovinos e demonstrava orgulho pela cultura amazônica em suas publicações.

Além da vida pessoal, Ruan dividia momentos da carreira e dos estudos. Ele trabalhava como técnico de enfermagem intensivista adulto e, ao mesmo tempo, cursava Ciências Biológicas no Instituto Federal do Amazonas (Ifam).

Pacientes e colegas lembram dedicação de técnico de enfermagem

Após a confirmação da morte, pacientes, amigos e colegas de profissão passaram a publicar homenagens destacando o cuidado e a dedicação de Ruan no trabalho.

“Me acolheu no meu primeiro dia de trabalho, era o primeiro que chegava e o último que saía. Meus sentimentos”, escreveu uma colega.

Além disso, outras mensagens destacaram a relação construída com Ruan durante os estudos e na rotina profissional.

“Tive toda honra de lhe conhecer e estudar com você. Que tristeza isso.”

Por outro lado, pacientes também fizeram questão de lembrar do atendimento prestado pelo profissional.

“Esse rapaz cuidou do meu filho nos seus últimos dias de vida. Era de uma bondade imensurável e um caráter ímpar. Fui testemunha do grande técnico de enfermagem humano e dedicado que ele foi”, publicou uma pessoa nas redes sociais.

Influenciadora faz homenagem e pede justiça

A influenciadora Gabi das Dicas, que possui mais de 240 mil seguidores, também publicou uma homenagem ao amigo.

Na publicação, que ultrapassou 115 mil visualizações, ela compartilhou um vídeo de momentos ao lado de Ruan durante uma viagem e escreveu: “Justiça por você, amigo”.

Além disso, Gabi relembrou uma ocasião em que os dois participaram do primeiro ensaio da cantora Anitta no Norte, realizado em Belém.

Hospital onde Ruan trabalhava publica nota de pesar

O Complexo Hospitalar Sul, onde Ruan atuava como técnico de enfermagem, divulgou uma nota de pesar após a morte do profissional.

Segundo a unidade, a equipe se solidarizou com familiares, amigos e colegas de trabalho. Dessa forma, o hospital manifestou apoio neste momento de luto.

Velório acontece neste sábado

A família informou que o velório de Ruan Silveira acontece a partir das 20h deste sábado (11), na IEADAM | 595ª Casa de Oração | Área 20, localizada na rua Tancredo Neves, no bairro Tancredo Neves.

Por fim, na nota de falecimento, familiares deixaram uma mensagem: “Descanse em paz, nós te amamos”.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou o resgate do corpo na Praia da Lua. Além disso, policiais militares e civis acompanharam a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) recebeu o corpo para os procedimentos de perícia.

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