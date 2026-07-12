A Argentina venceu a Suíça na Copa do Mundo por 3 a 1 na prorrogação e garantiu vaga nas semifinais da competição. Em um jogo emocionante neste sábado (11), a seleção argentina sofreu o empate no segundo tempo, mas conseguiu decidir no tempo extra.
Com a classificação, a Argentina agora terá pela frente a Inglaterra na próxima fase do Mundial.
Argentina abre vantagem, mas Suíça reage
A Argentina começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 9 minutos, após cobrança de escanteio de Lionel Messi, Mac Allister apareceu na área e cabeceou para marcar.
Depois disso, a Suíça tentou reagir e passou a equilibrar a partida. No segundo tempo, a equipe conseguiu o empate aos 22 minutos. Dan Ndoye recebeu pela esquerda, tabelou com Ricardo Rodríguez e finalizou no canto, deixando o confronto novamente aberto.
Com o empate por 1 a 1 no tempo normal, a decisão seguiu para a prorrogação.
Argentina decide na prorrogação
Na etapa extra, a Argentina voltou a pressionar e encontrou o segundo gol aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação.
Julián Álvarez recebeu pela esquerda e acertou um chute colocado no ângulo, sem chances para o goleiro Gregor Kobel.
Além disso, a seleção argentina confirmou a vitória nos minutos finais. Aos 15 minutos da segunda etapa da prorrogação, Thiago Almada arrancou pelo meio e finalizou. Na sobra, Lautaro Martínez aproveitou o rebote e marcou o terceiro gol.
Por fim, a Argentina administrou a vantagem e confirmou a vitória por 3 a 1. Dessa forma, a seleção avançou para a semifinal da Copa do Mundo e segue na busca pelo título.
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