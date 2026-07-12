DEHS

Homens encapuzados surpreenderam o empresário dentro do veículo e atiraram contra ele ao chegar em casa, na zona Leste de Manaus.

O empresário Fábio Pereira Gonçalves, de 38 anos, dono de uma tabacaria em Manaus, morreu após sofrer um ataque a tiros na madrugada deste domingo (12), ao chegar em casa, na rua Alfazema, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Fábio chegou ao endereço por volta das 4h05 dentro de um Citroën C3.

De acordo com a polícia, dois homens encapuzados se aproximaram do veículo e dispararam contra o empresário. Naquele momento, a esposa da vítima contou aos policiais que o casal voltava do trabalho e se preparava para estacionar o carro quando os suspeitos apareceram.

Logo depois, os criminosos deixaram o local e fugiram. A equipe policial encontrou Fábio dentro do automóvel, sem sinais vitais.

Ainda conforme o registro da ocorrência, os suspeitos efetuaram cerca de quatro disparos contra a vítima. Até agora, a polícia não descobriu o motivo do assassinato.

Familiares relataram aos investigadores que Fábio administrava uma tabacaria próxima ao 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Além disso, eles afirmaram que o empresário retornava para casa após o expediente quando sofreu o ataque.

Após a ocorrência, os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) analisaram a cena do crime e recolheram informações que podem ajudar na investigação. Depois, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo do empresario, dono de tabacaria.

Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) busca localizar os suspeitos e entender a motivação do homicídio.

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