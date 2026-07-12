Investigação

Grupo que estava com técnico de enfermagem relatou à PM que alugou lancha na madrugada de sexta após festa e não conhecia Ruan antes do afogamento na Praia da Lua, em Manaus.

A morte do técnico de enfermagem Ruan Silveira Ferreira, de 31 anos, na Praia da Lua, em Manaus, ganhou novos detalhes após o registro da ocorrência feito pela Polícia Militar.

A equipe da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atende a região da Ponta Negra, foi acionada para verificar um possível caso de afogamento no balneário.

Segundo o relatório policial, os militares chegaram ao local com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). A equipe encontrou Ruan na faixa de areia, já com sinais aparentes de óbito.

Além disso, a ocorrência contou com a atuação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), perícia criminal e Instituto Médico Legal (IML).

Grupo relata à PM passeio de lancha após festa

Conforme o registro da ocorrência, pessoas que estavam com Ruan em uma lancha disseram aos policiais que não conheciam o técnico de enfermagem.

Segundo o relato, o grupo participava de uma festa durante a noite anterior (sexta-feira). Depois disso, durante a madrugada de sábado, decidiu alugar uma lancha para passear até a Praia da Lua.

Ainda de acordo com a versão apresentada à PM, Ruan estava bastante alcoolizado quando chegou ao local. Em seguida, ele entrou no Rio Negro para mergulhar.

O grupo informou que, em determinado momento, o técnico desapareceu por alguns minutos durante os mergulhos. Depois disso, pessoas que estavam na praia conseguiram retirar Ruan da água, mas ele já estava sem vida.

A Polícia Civil deve ouvir os envolvidos e analisar as circunstâncias da morte.

Testemunha relata que pessoas continuaram bebendo após morte

O caso também ganhou repercussão após uma testemunha publicar um relato nas redes sociais sobre o comportamento das pessoas que estavam no local depois do afogamento.

Segundo a publicação, pessoas que acompanhavam Ruan teriam continuado bebendo e permanecendo na Praia da Lua após a morte do técnico.

“Uma grande tristeza pelo que aconteceu com esse rapaz. Estávamos no local do acontecimento e, infelizmente, os que se diziam amigos não fizeram nada por ele. Voltaram a beber e a se divertir ao lado do corpo, como se nada tivesse acontecido”, escreveu a testemunha.

Além disso, a publicação levantou questionamentos sobre uma possível omissão de socorro. No entanto, até o momento, a Polícia Civil não confirmou se houve crime ou responsabilidade de terceiros.

As pessoas citadas pela testemunha ainda não se manifestaram publicamente sobre o relato.

DEHS investiga morte na Praia da Lua

Após o atendimento no local, o Corpo de Bombeiros levou o corpo de Ruan até a Marina do Davi.

Em seguida, uma equipe do Instituto Médico Legal fez a remoção para os procedimentos de perícia.

A DEHS acompanha o caso e deve investigar a dinâmica do afogamento. Entre os pontos analisados estão o passeio de lancha, o mergulho no Rio Negro e os relatos das pessoas que estavam com o técnico.

O Portal Em Tempo procurou a Polícia Civil do Amazonas para saber se houve novas atualizações na investigação e se o caso apura uma possível omissão de socorro. Até a publicação desta reportagem, no entanto, a corporação não havia enviado resposta.

Quem era Ruan Silveira

Ruan Silveira Ferreira trabalhava como técnico de enfermagem intensivista adulto. Além disso, cursava Ciências Biológicas no Instituto Federal do Amazonas (Ifam).

Nas redes sociais, o profissional compartilhava momentos da rotina, corridas, eventos e registros ligados à cultura amazônica.

Apaixonado pelo Boi Garantido, Ruan participava de eventos do Festival de Parintins e era conhecido pela presença nas celebrações do boi vermelho e branco.

Após a confirmação da morte, amigos, colegas de trabalho e pacientes fizeram homenagens. Muitos destacaram a dedicação e o cuidado do técnico de enfermagem no atendimento aos pacientes.

O Complexo Hospitalar Sul também publicou uma nota de pesar e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

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