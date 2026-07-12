Preparação do Timão

Com novidades em campo, equipe paulista saiu na frente com Matheus Pereira, mas sofreu empate do time paranaense em jogo de testes.

O Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Cascavel neste sábado (11), em partida amistosa disputada durante a intertemporada. O confronto teve poucas emoções, mas serviu para o técnico Dorival Júnior observar jogadores e testar alternativas antes da sequência oficial da temporada.

O Timão abriu o placar no segundo tempo com Matheus Pereira, aos 15 minutos. Após cruzamento de André Carrillo, a defesa do Cascavel afastou parcialmente e o meia aproveitou a sobra para finalizar de primeira e marcar.

No entanto, a equipe paranaense reagiu rapidamente. Aos 25 minutos, Cleiton deixou tudo igual após receber cruzamento na área e acertar um chute forte para vencer o goleiro corintiano.

Jogo teve poucas chances e muitas mudanças

Apesar de ser um amistoso, a partida começou movimentada, com disputas fortes no meio-campo. No primeiro tempo, o Cascavel criou a melhor oportunidade quando Jonathan Palacios invadiu a área e finalizou para defesa de Hugo Souza.

O Corinthians também chegou com perigo. Rodrigo Garro tentou criar jogadas para Yuri Alberto, mas a defesa adversária conseguiu bloquear as principais investidas do time paulista.

Na segunda etapa, os treinadores aproveitaram para fazer diversas substituições. O Corinthians colocou em campo nomes como Jesse Lingard, André Carrillo, Pedro Raul e Matheus Pereira.

Além disso, o jogo terminou com números equilibrados. O Cascavel finalizou mais vezes, com 10 chutes contra 8 do Corinthians, enquanto as duas equipes buscaram controlar a posse de bola em diferentes momentos.

Corinthians segue preparação

O amistoso faz parte da preparação do Corinthians durante a pausa no calendário. A comissão técnica utiliza o período para recuperar jogadores, testar formações e dar ritmo ao elenco antes dos próximos compromissos oficiais.

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