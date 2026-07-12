Crise

Em meio à pressão na Série C e problemas fora de campo, Amazonas surpreende ao destacar erros de Léo Coelho em postagem oficial.

O Amazonas FC anunciou a saída do zagueiro Léo Coelho e, além disso, chamou atenção pela forma escolhida para comunicar o desligamento. Junto da nota oficial de despedida, o clube publicou vídeos com lances em que o defensor aparece envolvido em falhas durante partidas pela equipe.

A publicação rapidamente repercutiu entre torcedores. Isso porque, apesar de agradecer ao jogador pela passagem pelo clube, o Amazonas destacou momentos negativos do atleta dentro de campo.

O anúncio aconteceu no mesmo dia da derrota para a Inter de Limeira por 1 a 0, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória na competição.

Léo Coelho deixa Amazonas após 39 jogos

Léo Coelho, de 33 anos, chegou ao Amazonas em agosto de 2025, após passagem pelo Peñarol, do Uruguai. Durante o período no clube, o zagueiro disputou 39 partidas e marcou dois gols.

Além disso, nesta temporada, o defensor participou de jogos do Campeonato Amazonense, Copa do Brasil, Copa Verde e Série C.

Em nota oficial, o Amazonas confirmou que o jogador não faz mais parte do elenco profissional e agradeceu pela passagem do atleta.

“O clube agradece ao defensor pela dedicação, profissionalismo e entrega dentro e fora de campo durante sua passagem pelo aurinegro, e deseja sucesso ao atleta nos próximos desafios de sua carreira”, informou o clube.

Saída acontece após ação na Justiça

A saída de Léo Coelho ocorre após o jogador acionar a Justiça do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) contra o Amazonas FC.

Segundo a defesa do atleta, o zagueiro convivia com atrasos salariais, ausência de depósitos de FGTS e irregularidades no pagamento de parte da remuneração por meio de contratos de direito de imagem.

Por isso, o jogador pediu a rescisão indireta do contrato e cobra cerca de R$ 8,1 milhões do clube. Além disso, a defesa solicitou uma decisão urgente para liberar o atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, permitindo que ele possa atuar por outra equipe enquanto o processo segue.

As alegações apresentadas pelo jogador ainda serão analisadas pela Justiça.

Amazonas vive momento de pressão

Enquanto isso, o Amazonas enfrenta uma fase de turbulência dentro e fora de campo.

Após liderar a Série C no início da competição, a equipe perdeu rendimento e acumula sete derrotas nas últimas 10 partidas.

Além de Léo Coelho, outros atletas também buscaram a Justiça para tentar a rescisão contratual. Entre eles estão o goleiro Renan, o zagueiro Rafael Vitor e o atacante Gabriel Cipriano.

Dessa forma, o clube passou a conviver com uma sequência de problemas justamente em um momento decisivo da competição.

Na tabela da Série C, o Amazonas aparece na 14ª colocação, com 17 pontos, e passou a olhar com preocupação para a zona de rebaixamento.

O próximo compromisso da equipe será contra o Paysandu, no dia 26, às 19h30 (horário de Manaus), no estádio Carlos Zamith.

Clube não comentou ação trabalhista

O Amazonas FC foi procurado para comentar as alegações apresentadas na ação movida por Léo Coelho.

Até a publicação desta reportagem, o clube não havia enviado posicionamento oficial. O espaço permanece aberto para manifestação.

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