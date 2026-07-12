Luto na televisão

Ator marcou gerações com personagens em novelas, séries e programas de sucesso; último trabalho foi em Bom Dia, Verônica.

O ator Rui Rezende morreu neste domingo (12), aos 88 anos. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, o artista construiu uma trajetória marcada por grandes personagens no teatro, na televisão e no cinema.

Entre seus trabalhos mais conhecidos, está o professor Astromar Junqueira, da novela “Roque Santeiro”, exibida pela Globo em 1985. Além disso, o personagem se tornou um dos papéis mais lembrados da carreira do ator e permanece na memória dos fãs da dramaturgia brasileira.

Antes disso, Rui Rezende já havia participado de diversas produções importantes da televisão. Posteriormente, ele continuou atuando em novelas, séries e programas de destaque até chegar ao seu último trabalho, a série “Bom Dia, Verônica”, em 2022.

Carreira marcada por sucessos na televisão

Durante sua longa trajetória, Rui Rezende participou de novelas e programas que fizeram parte da história da televisão brasileira.

Além de “Roque Santeiro”, o ator também esteve em produções como “Beto Rockfeller”, “O Espigão” e a primeira versão de “Carga Pesada”.

Da mesma forma, Rui marcou presença em programas populares, entre eles “Você Decide”, “A Grande Família”, “Caça Talentos” e “Hipertensão”.

Nos anos 1980 e 1990, o artista também ampliou sua carreira ao participar de minisséries e novelas da extinta TV Manchete.

Legado de Rui Rezende

Além da televisão, Rui Rezende também construiu uma história no teatro e no cinema. Por isso, o ator ficou conhecido pela versatilidade e pela capacidade de interpretar diferentes personagens ao longo dos anos.

Dessa forma, Rui Rezende deixa um legado importante para a dramaturgia brasileira e será lembrado principalmente pelos papéis que ajudaram a marcar diferentes gerações de espectadores.

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