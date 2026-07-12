Desabafo nas redes

Artista de 23 anos conta que vendeu equipamentos, atrasou pagamentos e buscou ajuda após perder o controle com apostas.

O cantor Victor Custódio Gomes, conhecido como Vittim, decidiu expor um problema que, segundo ele, mudou completamente sua vida: o vício em apostas. Aos 23 anos, o artista revelou nas redes sociais que enfrenta há cerca de cinco anos uma dependência que fez ele perder aproximadamente R$ 800 mil.

Em um desabafo publicado na internet, Vittim contou que começou com apostas esportivas e jogos de cassino. No início, segundo ele, a sensação era de ganho fácil, mas a situação mudou quando as perdas começaram.

“É um vício desgraçado, um vício que parece que não tem fim, que é aposta. Eu acabei com a minha vida em apostas esportivas, apostas de cassino, essas coisas”, afirmou o cantor.

Cantor diz que apostas começaram como diversão

Victor relatou que começou a apostar em locais físicos, conhecidos como casas esportivas. Depois, passou a usar plataformas digitais de apostas pelo celular.

Segundo o artista, a facilidade do acesso por meio de aplicativos e pagamentos via Pix fez com que o hábito aumentasse.

“Posso ir pelo celular mesmo, colocava o dinheiro na conta, no Pix, e colocava lá nas plataformas, nos jogos, porque isso tornava mais fácil para mim”, contou.

O cantor também revelou que chegou a usar o dinheiro dos próprios shows para apostar.

“Todo lucro do meu show eu pegava e já gastava. Terminava meu show, pegava e ia jogar”, disse.

Vício fez cantor vender equipamentos e atrasar pagamentos

Durante o período em que considera ter perdido o controle, Vittim contou que vendeu equipamentos musicais para conseguir dinheiro e continuar apostando.

“Eu vendi meus equipamentos, que eram de qualidade, equipamentos profissionais. Eu vendi a preço de banana para poder alimentar o vício, porque eu não conseguia me segurar”, relatou.

Além disso, o cantor afirmou que a dependência afetou compromissos pessoais e profissionais. Segundo ele, chegou a deixar músicos sem pagamento para usar o dinheiro em apostas.

“Eu gastava o dinheiro dos compromissos e colocava tudo em jogo. Às vezes deixava os meninos sem receber para pegar o dinheiro e jogar”, afirmou.

Victor também contou que o problema afetou relações pessoais, amizades e a convivência com familiares.

Cantor percebeu que precisava de ajuda

O artista disse que percebeu a gravidade da situação antes de uma viagem ao Rio de Janeiro para uma turnê.

Victor explicou que tinha separado o dinheiro necessário para a viagem, mas decidiu apostar na tentativa de ganhar mais.

“Eu tinha planejado tudo, estava com dinheiro para viajar certinho, só que aí tive a ganância de querer mais”, relembrou.

Depois disso, ele percebeu que a relação com as apostas havia ultrapassado o controle.

Rede de apoio ajudou no tratamento

Após reconhecer o problema, Vittim contou o que estava acontecendo para a namorada, familiares e integrantes da banda. Além disso, buscou acompanhamento psicológico.

Hoje, segundo o cantor, ele recebe apoio de pessoas próximas e tenta evitar situações que possam estimular novas apostas.

Um primo também ajudou ao solicitar o cancelamento do CPF dele nas plataformas de apostas. O artista ainda afirmou que passou a controlar o tempo de uso do celular.

No Brasil, jogadores podem solicitar a autoexclusão centralizada de sites de apostas autorizados pelo governo federal. A ferramenta permite bloquear o acesso às plataformas de apostas de quota fixa por um período determinado ou de forma indeterminada.

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