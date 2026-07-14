CIÚMES E VIOLÊNCIA

Briga dentro de casa terminou com homem ferido após suspeita reagir a uma suposta proposta envolvendo outra mulher.

Uma mulher tentou matar o marido durante uma discussão na madrugada desta terça-feira (14), em Ponte Branca, a 491 km de Cuiabá (MT). A Polícia Militar prendeu a suspeita após atender uma denúncia de tentativa de homicídio no Centro do município.

Segundo o boletim de ocorrência, a briga começou depois que o homem disse que queria fazer sexo com uma amiga do casal, que estava na residência junto com os dois.

Conforme o relato da mulher aos policiais, ela, o marido e a amiga consumiam drogas dentro da casa quando o companheiro demonstrou interesse pela outra mulher.

A suspeita afirmou que ficou revoltada com a situação. Em seguida, ela pegou uma faca, enviou fotos da arma ao marido e mandou mensagens de áudio com ameaças.

Discussão terminou em agressão com faca

Depois das ameaças, o homem saiu da residência e foi para outro imóvel. Mais tarde, ele voltou ao local, quando a mulher avançou contra ele usando uma faca.

Testemunhas presenciaram a agressão e conseguiram impedir novos golpes. Após a confusão, o homem deixou a casa e seguiu para outro lugar.

Os policiais não localizaram a vítima durante o atendimento da ocorrência.

Sexo com amiga motivou o crime

Durante a abordagem, a mulher disse aos policiais que queria matar o companheiro. Ela afirmou que pretendia atingir uma região conhecida como “sangradouro”.

Além disso, a suspeita contou que já sofreu agressões do marido e que chegou a conseguir uma medida protetiva contra ele.

No entanto, segundo o relato dela, os dois reataram o relacionamento e ela decidiu retirar a medida.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

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