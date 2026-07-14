Execução

Vítima foi encontrada morta com marcas de tiros e bilhete atribuído a facção criminosa na zona sul de Manaus.

Manaus (AM) – Um homem ainda não identificado morreu após passar por um chamado “tribunal do crime” na madrugada desta terça-feira (14), no Ramal da Suzuki, no Distrito Industrial II, zona Sul de Manaus. Criminosos executaram a vítima porque ela teria vendido drogas “arrochadas”, termo usado por facções para identificar entorpecentes roubados ou apreendidos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem ferido enquanto integrantes do grupo criminoso o interrogam. Durante a gravação, ele exibe o perfil de WhatsApp de um contato identificado como “Dantas Magalhães” e admite que comercializou drogas de procedência ilícita.

“Ei, Dantas, tu me deu droga arrochada dos irmão de camisa. Então entrega o resto que tu tem aí, entendeu? Me deu lá no DB, 54 quilo”, afirma o homem no vídeo.

Poucas horas depois, moradores encontraram o corpo da vítima às margens da Rua Aninga, conhecida como Ramal da Suzuki. O homem apresentava várias marcas de tiros, principalmente na cabeça.

Ao lado do corpo, policiais localizaram um bilhete atribuído ao Comando Vermelho (CV). Na mensagem, a facção assume a autoria do homicídio e aponta a suposta motivação do crime.

O bilhete dizia: “Vou morrer porque estava vendendo droga arrochada do CV que o PM Dantas e a Rocam arrocharam.”

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso, tenta identificar a vítima e busca os responsáveis pelo assassinato.

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