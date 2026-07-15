Bombeiros

Ocorrência foi registrada em uma empresa de Manaus; causas do vazamento ainda são desconhecidas.

Manaus (AM) – O vazamento de um produto químico foi resgistrado, na tarde desta quarta-feira (15), em uma empresa localizada no Distrito Industrial, na zona Sul de Manaus.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a ocorrência segue em andamento e, até o momento, não há registro de feridos. As causas do vazamento também ainda não foram esclarecidas.

Ocorrência segue em andamento

Equipes especializadas foram enviadas ao local para controlar a situação e avaliar os riscos provocados pelo vazamento.

O CBMAM informou que novas informações sobre o incidente serão divulgadas após a conclusão da ocorrência.

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