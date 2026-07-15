Rocam

Criminosos filmaram atentado contra residência de policial militar; Rocam prendeu dois suspeitos e apreendeu arma e drogas.

Manaus (AM) – Um vídeo gravado pelos próprios criminosos mostra o momento em que vários tiros são disparados contra a casa de um policial militar no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste de Manaus. As imagens registram toda a ação e terminaram ajudando nas investigações que resultaram na prisão de dois suspeitos, ambos de 21 anos, na terça-feira (14).

Nas imagens, os suspeitos aparecem dentro de um carro monitorando a rua. Após identificarem a residência do policial, aguardam a passagem de uma motocicleta e, em seguida, efetuam diversos disparos contra o imóvel. Logo depois, deixam o local em fuga.

De acordo com a Polícia Militar, equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) localizaram o veículo utilizado no atentado durante patrulhamento na ocupação Coliseu, no bairro Jorge Teixeira, também na zona Leste da capital.

O motorista do carro foi abordado e, segundo a polícia, confessou ter emprestado o veículo a um dos atiradores. Ele ainda informou o endereço onde o segundo suspeito estaria escondido.

No imóvel indicado, os policiais prenderam o outro envolvido e apreenderam uma pistola PT 100 calibre .40 com numeração raspada, dois carregadores, quatro munições, um tablete e meio de cocaína, porções de cocaína e maconha, R$ 523,25 em espécie, dois celulares e dois cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Além do armamento e dos entorpecentes, o carro utilizado na fuga após o ataque também foi apreendido. Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

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