CONTROLE DA OCORRÊNCIA

Corpo de Bombeiros detalha como vazamento de gás aconteceu e mantém resfriamento do tanque para evitar nova liberação do produto

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) explicou nesta quarta-feira (15) como ocorreu o vazamento de gás tóxico registrado em uma indústria do Distrito Industrial de Manaus. Segundo a tenente Valdenize, o problema começou após uma reação química envolvendo o monômero de estireno armazenado em um tanque da empresa.

De acordo com a oficial, o líquido passou por uma expansão dentro do reservatório, o que provocou a liberação do gás pelo sistema de segurança do equipamento.

“Existe esse líquido que sofreu um supercrescimento, por isso houve a extrapolação do gás do tanque”, explicou a tenente Valdenize.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o tanque não sofreu rompimento e nenhum equipamento apresentou quebra. A liberação aconteceu pela válvula de segurança instalada no próprio reservatório.

“Não tem nada quebrado, não tem nenhum registro quebrado. É só a válvula de segurança do próprio tanque”, afirmou.

A ocorrência mobilizou equipes de emergência após o forte odor do produto se espalhar pela região do Distrito Industrial e ser percebido por moradores de diferentes áreas de Manaus. Como medida preventiva, trabalhadores da empresa envolvida e de estabelecimentos próximos deixaram os locais enquanto os órgãos acompanhavam a situação.

Para atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros empregou cerca de dez viaturas, quatro canhões de água e 35 militares. A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) auxiliou no isolamento da área, enquanto brigadistas da própria empresa também participaram das ações.

Segundo a corporação, o Grupamento de Biossegurança e Produtos Perigosos do CBMAM atua no local durante o controle da ocorrência.

Bombeiros fazem resfriamento do tanque

Segundo a tenente Valdenize, os bombeiros atuam no resfriamento do tanque para controlar o processo químico e evitar uma nova liberação do produto.

“A gente está resfriando com o próprio canhão de segurança e com a água da reserva de incêndio daqui da empresa”, disse.

A equipe aguarda uma reação química que deve transformar o material líquido em sólido. Com isso, a saída do gás deve ser interrompida completamente.

“Está sob controle. A gente só está aguardando esse fenômeno químico que transforma o óleo em sólido para que não haja mais vazamento de gás”, explicou Valdenize.

16 pessoas são atendidas após vazamento

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que não havia registro de vítimas durante a atuação. No entanto, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) informou posteriormente que 16 pessoas deram entrada em unidades da rede estadual de saúde após a ocorrência.

Segundo a pasta, todos os pacientes apresentam quadro clínico estável e passam por avaliação médica.

A SES-AM orienta que pessoas expostas ao produto procurem atendimento caso apresentem sintomas como irritação nos olhos ou na pele, tontura, dor de cabeça, náusea, sonolência, confusão, dificuldade para respirar ou perda de consciência.

Odor foi percebido em áreas de Manaus

A tenente também comentou sobre o cheiro sentido pela população. Segundo ela, o odor é uma característica do produto, semelhante ao de solvente, tinta ou verniz.

“O cheiro que provavelmente a população esteja sentindo é um cheiro de dissolvente, de tinta, de verniz. É característico desse gás”, afirmou.

Apesar disso, a orientação é que pessoas que apresentem sintomas como tontura, dor de cabeça ou enjoo procurem atendimento médico.

“Se por acaso a população sentir tontura, dor de cabeça, enjoo, a gente orienta que procure um médico”, disse.

SSP e Prefeitura acompanham ocorrência

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que acionou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) logo após o início da ocorrência. O órgão passou a monitorar os chamados feitos pelos números 190 e 193, além de mobilizar equipes do sistema de segurança.

Enquanto isso, a Prefeitura de Manaus mantém o Gabinete de Crise para acompanhar a situação e coordenar as ações dos órgãos envolvidos.

A Defesa Civil orienta que a população permaneça em locais abertos e bem ventilados, mantenha portas e janelas abertas para favorecer a circulação do ar e desligue aparelhos que captem ar externo, como ar-condicionado e sistemas de ventilação.

Ainda não há previsão para encerramento

Questionada sobre o tempo necessário para finalizar a operação, a tenente informou que ainda não existe uma previsão.

Segundo ela, a quantidade de material armazenada exige acompanhamento cuidadoso das equipes.

“É um tanque, então é grande quantidade de material que está lá dentro. A gente está aguardando resfriar para que não haja vazamento”, explicou.

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