RISCO QUÍMICO

Órgãos de saúde orientam moradores sobre cuidados após exposição ao gás e reforçam alerta para sintomas

Publicado em 15 de julho de 2026

Por EM TEMPO

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Manaus (AM) – Após o vazamento de gás monômero de estireno em uma fábrica do Distrito Industrial, as autoridades reforçaram orientações para reduzir riscos à população. O forte odor chegou a diferentes bairros de Manaus, por isso órgãos de saúde recomendaram medidas preventivas para pessoas que tiveram contato com a substância.

A principal recomendação é deixar imediatamente áreas onde o cheiro estiver mais forte. Além disso, pessoas que apresentarem irritação, dor de cabeça, tontura ou náusea devem buscar locais seguros e ventilados.

Em ambientes externos, a orientação é caminhar para uma área lateral ou no sentido contrário ao deslocamento do odor.

O que fazer dentro de casa

Moradores próximos ao local do vazamento devem fechar portas e janelas quando perceberem o cheiro vindo da área externa.

Também é importante desligar temporariamente aparelhos que puxam ar de fora para dentro da residência.

Por outro lado, caso o odor esteja concentrado dentro do imóvel e o ar externo esteja melhor, a recomendação é abrir portas e janelas para renovar o ambiente.

Além disso, as autoridades pedem que ninguém se aproxime do local do vazamento para tirar fotos ou tentar investigar a ocorrência.

Grupos que precisam de atenção

Crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas precisam deixar primeiro áreas onde o odor esteja intenso.

Além disso, moradores devem registrar informações sobre o cheiro percebido. Entre os dados importantes estão bairro, rua, horário de início, intensidade, duração, direção do vento e possíveis sintomas.

Segundo as autoridades, essas informações ajudam nas análises epidemiológicas e ambientais.

Quando procurar atendimento

Pessoas com falta de ar, desmaio, confusão mental, vômitos persistentes, dificuldade para caminhar, chiado intenso ou dor no peito devem procurar atendimento médico imediatamente.

Em casos de emergência, a população pode acionar o Samu pelo número 192.

Além disso, situações relacionadas a vazamento, incêndio ou nuvem química devem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Saúde monitora possíveis casos

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) acionou a rede estadual para acompanhar possíveis atendimentos relacionados ao vazamento.

Enquanto isso, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) mobilizou os Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH) para registrar eventuais ocorrências.

Para orientações sobre exposição a produtos químicos, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) atende pelo Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

O serviço também orienta profissionais de saúde e moradores sobre procedimentos em casos de contato com substâncias químicas.

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