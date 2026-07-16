ATENDIMENTO MÉDICO

Após vazamento de gás tóxico, equipes de saúde avaliaram pacientes e órgãos mantêm monitoramento da situação

O vazamento de gás tóxico registrado nesta quarta-feira (15) em uma indústria do Distrito Industrial de Manaus levou 16 pessoas a unidades da rede estadual de saúde, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). De acordo com a pasta, os pacientes apresentam quadro clínico estável e passam por avaliação médica.

A ocorrência envolveu o vazamento de monômero de estireno, substância química utilizada em processos industriais, principalmente na fabricação de plásticos, resinas, borrachas sintéticas, embalagens e outros produtos.

O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Militar (PM-AM), Defesa Civil, Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e órgãos municipais e estaduais de saúde.

Bombeiros explicam como ocorreu vazamento

Segundo a tenente Valdenize, do Corpo de Bombeiros, o problema começou após uma reação química envolvendo o estireno armazenado em um tanque da empresa.

De acordo com a oficial, o líquido passou por uma expansão dentro do reservatório, provocando a liberação do gás pelo sistema de segurança do equipamento.

“Existe esse líquido que sofreu um supercrescimento, por isso houve a extrapolação do gás do tanque”, explicou a tenente.

Ainda conforme o CBMAM, o tanque não rompeu durante a ocorrência. A liberação aconteceu pela válvula de segurança do próprio equipamento.

“Não tem nada quebrado, não tem nenhum registro quebrado. É só a válvula de segurança do próprio tanque”, afirmou.

Operação mobilizou 35 bombeiros

Para controlar a situação, o Corpo de Bombeiros utilizou cerca de dez viaturas, quatro canhões de água e 35 militares. A Polícia Militar auxiliou no isolamento da área, enquanto brigadistas da empresa também participaram do atendimento.

As equipes realizam o resfriamento do tanque para impedir uma nova liberação do produto.

“A gente está resfriando com o próprio canhão de segurança e com a água da reserva de incêndio daqui da empresa”, disse Valdenize.

Segundo a bombeira, a equipe aguarda uma reação química que deve transformar o material líquido em sólido e interromper completamente o vazamento.

“Está sob controle. A gente só está aguardando esse fenômeno químico que transforma o óleo em sólido para que não haja mais vazamento de gás”, afirmou.

Cheiro foi sentido em áreas de Manaus

O forte odor do produto se espalhou pela região do Distrito Industrial e também foi percebido por moradores de diferentes áreas da capital.

Segundo a tenente Valdenize, o cheiro é uma característica do estireno, semelhante ao de solvente, tinta ou verniz.

“O cheiro que provavelmente a população esteja sentindo é um cheiro de dissolvente, de tinta, de verniz. É característico desse gás”, explicou.

A orientação dos órgãos de saúde é que pessoas expostas ao produto procurem atendimento caso apresentem sintomas como irritação nos olhos ou na pele, tontura, dor de cabeça, náusea, sonolência, confusão, dificuldade para respirar ou perda de consciência.

Segurança mantém monitoramento

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que acionou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) após o início da ocorrência para acompanhar os chamados realizados pelos números 190 e 193 e mobilizar os órgãos envolvidos.

A Prefeitura de Manaus também ativou um Gabinete de Crise para acompanhar a situação e coordenar as ações. A Defesa Civil orientou que a população permaneça em locais abertos e bem ventilados, mantenha portas e janelas abertas para circulação do ar e desligue aparelhos que puxem ar externo.

A operação segue em acompanhamento até a conclusão dos procedimentos de segurança no local.

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