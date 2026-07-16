Precauções

Três escolas estaduais, 16 unidades da rede municipal, o Sesi e o PAC Studio 5 suspenderam as atividades após o incidente.

O vazamento de estireno registrado na tarde de quarta-feira (15) em uma fábrica do Distrito Industrial, na zona Sul de Manaus, provocou a suspensão de aulas, o fechamento de uma unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) e levou empresas da região a dispensarem funcionários nesta quinta-feira (16). A medida foi adotada de forma preventiva devido ao forte odor da substância, considerada inflamável e tóxica.

O incidente ocorreu em um dos tanques de armazenamento de monômero de estireno da empresa Innova. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o sistema de segurança do tanque foi acionado automaticamente, evitando uma explosão. Nesta quinta-feira, equipes continuavam no local realizando o resfriamento dos tanques, já que ainda havia liberação de vapores, embora em menor intensidade.

Escolas e PAC suspendem atividades

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM) informou que três escolas estaduais, Antônio Lucena Bittencourt, Antovila Mourão Vieira e Bom Pastor, suspenderam as atividades para a realização de sanitização. Já a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), interrompeu as aulas em 16 escolas e creches da rede municipal localizadas nas zonas Leste e Sul da capital, também por medida preventiva. A previsão é que as atividades sejam retomadas normalmente na sexta-feira (17).

O Serviço Social da Indústria (Sesi) também cancelou as atividades na unidade Francisco Garcia devido ao forte odor provocado pelo vazamento. O atendimento será normalizado nesta sexta-feira.

Já o PAC Studio 5, administrado pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), suspendeu os atendimentos por orientação dos órgãos de segurança. Os cidadãos com agendamentos poderão retornar à unidade a partir de sexta-feira.

Empresas liberam trabalhadores

Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), 18 empresas instaladas no Distrito Industrial adotaram medidas preventivas e liberaram seus colaboradores para retornar às residências.

Entre as empresas estão Positivo, Boardtec, Oriente, Compal, PST, Costa Brasil, RLX Fluidos Refrigerantes, LG, Boreo, Yamaha, Honda, Venttos, Engie, Electrolux, PCE, Digboard, P&G e unidades da Prefeitura de Manaus.

Bombeiros seguem no local

Com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), que isolou a área, o Corpo de Bombeiros mobilizou cerca de 35 militares, 10 viaturas e quatro canhões de água para controlar a ocorrência. Brigadistas da empresa também participam da operação.

O Grupamento de Biossegurança e Produtos Perigosos permanece monitorando o local para reduzir a temperatura dos tanques e evitar novos riscos.

Estado monitora saúde da população

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informou que acionou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para coordenar as ações de resposta e monitorar as ocorrências registradas pelos telefones 190 e 193.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) confirmou que 16 pessoas procuraram unidades da rede estadual com sintomas relacionados à exposição ao estireno. Todos os pacientes apresentavam quadro clínico estável e seguem em avaliação médica.

A SES-AM orienta que pessoas expostas ao produto e que apresentem sintomas como irritação nos olhos ou na pele, tontura, dor de cabeça, náusea, sonolência, dificuldade para respirar ou perda de consciência procurem imediatamente uma unidade de saúde ou acionem o Samu (192).

A Defesa Civil do Amazonas também recomenda que a população permaneça em locais abertos e bem ventilados, mantenha portas e janelas abertas para favorecer a circulação do ar e desligue aparelhos que captem ar externo, como ar-condicionado e sistemas de ventilação.

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