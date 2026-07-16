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Grupo Marte isolou a unidade e confirmou que o objeto possuía carga explosiva; local foi liberado após operação.

Manaus (AM) – Um artefato explosivo foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (16) na Escola Municipal Armando de Souza Mendes, no bairro São José, zona Leste de Manaus. O objeto foi localizado antes do início das aulas e desataviado pelo Grupo Marte, unidade especializada da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Após análise, o comandante do Grupo Marte, major Laio Pontes, confirmou que o artefato possuía carga explosiva e, por isso, todos os protocolos de segurança foram adotados durante a ocorrência.

“É um protocolo universal. Independentemente de ser um artefato pirotécnico ou não, ele possui carga explosiva e pode causar danos”, explicou o oficial.

A ocorrência começou após o objeto suspeito ser encontrado nas dependências da escola. Policiais militares isolaram a área até a chegada do Grupo Marte, que assumiu os procedimentos de identificação e neutralização do artefato.

Moradores relataram que o objeto poderia ser um tipo de fogo de artifício utilizado em apresentações de quadrilhas e cirandas, já que a quadra da escola costuma receber ensaios de grupos folclóricos. No entanto, segundo o comandante, essa possibilidade não altera os protocolos de segurança adotados pela equipe especializada.

As imagens das câmeras de segurança da escola serão encaminhadas à Polícia Civil, que investigará como o artefato foi parar na unidade de ensino. O Grupo Marte também elaborará um relatório técnico sobre a ocorrência para auxiliar nas investigações.

Como o objeto foi localizado ainda durante a madrugada, antes da chegada de alunos e servidores, as aulas não chegaram a ser iniciadas. Após a conclusão da operação e a verificação de que não havia mais riscos, a escola foi liberada.

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