SAÚDE EM ALERTA

SES-AM informa que 107 pessoas receberam atendimento após vazamento de estireno; morte de idoso segue sob investigação e sem causa confirmada

A morte de um idoso de 67 anos entrou na investigação do vazamento de gás tóxico estireno registrado em uma indústria do Distrito Industrial de Manaus. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), o paciente relatou contato com o odor característico do produto. No entanto, a pasta informou que não existem, até o momento, evidências que confirmem relação entre o óbito e a exposição ao estireno.

De acordo com a SES-AM, o homem tinha histórico de doença pulmonar crônica avançada e cardiopatia. Além disso, o caso foi encaminhado à Polícia Civil do Amazonas, que vai investigar as circunstâncias da morte.

Ao mesmo tempo, a secretaria atualizou os números de atendimentos relacionados ao vazamento. Ao todo, 107 pessoas deram entrada em 12 unidades da Rede Estadual de Saúde após possível exposição ao produto químico.

Os pacientes apresentaram sintomas como falta de ar, náusea, dor de cabeça, tontura e desmaio. Depois da avaliação médica, 104 receberam alta com orientações das equipes de saúde.

Enquanto isso, dois pacientes continuam em acompanhamento por uma equipe multiprofissional, com quadro clínico estável. Além deles, um paciente permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Vazamento de estireno: funcionários passam mal após inalar forte odor em Manaus pic.twitter.com/akFKwFqQrp — Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 16, 2026

Vazamento segue sob monitoramento

A ocorrência começou no fim da tarde de quarta-feira (15), em uma indústria do Distrito Industrial de Manaus. O caso envolveu monômero de estireno, substância usada na fabricação de plásticos, resinas e outros produtos industriais.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), uma reação química aumentou a pressão dentro de um tanque que armazenava o produto. Com isso, o sistema de segurança do equipamento liberou o gás para evitar um possível rompimento.

A tenente Valdenize explicou que o tanque não sofreu danos e que a liberação ocorreu pela válvula de segurança do próprio reservatório.

“Não tem nada quebrado, não tem nenhum registro quebrado. É só a válvula de segurança do próprio tanque”, afirmou.

Durante a madrugada, o vazamento continuou em menor intensidade. Por esse motivo, as equipes dos Bombeiros permaneceram no local realizando o resfriamento do tanque para interromper completamente a liberação do produto.

De acordo com a corporação, o processo depende da redução da temperatura do material armazenado para estabilizar a reação química.

Defesa Civil mantém alerta

Mesmo após o controle inicial informado pelo Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do Amazonas reforçou nesta quinta-feira (16) que o risco permanece e que as medidas de segurança continuam ativas.

Além disso, o órgão segue monitorando a área e orienta a população a evitar locais próximos ao vazamento. A recomendação é acompanhar apenas os comunicados oficiais.

Da mesma forma, a rede estadual de saúde mantém protocolos de vigilância e assistência para acompanhar possíveis novos atendimentos.

Empresas e serviços adotam medidas

Por causa da ocorrência, empresas próximas adotaram medidas preventivas no Distrito Industrial.

A Honda, uma das indústrias mais próximas da área afetada, suspendeu o segundo turno de produção nesta quinta-feira (16). Segundo fontes ouvidas pelo Portal EM TEMPO, a empresa também retirou trabalhadores da unidade durante a madrugada como medida preventiva.

Além da Honda, um levantamento parcial divulgado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal-AM) aponta que outras empresas liberaram trabalhadores enquanto a situação era monitorada.

A lista inclui:

LG;

Royal Max;

Electrolux;

PST;

Harman;

Moto Honda;

Digiboard;

Solutions 2 Go;

Yamaha;

Compal;

Ledstar;

Astemo Brake;

Positivo;

HDL;

Sakura;

Boreo;

Yasufuku;

Multilaser;

Cal-Comp.

Por fim, o vazamento também afetou serviços públicos e aulas em áreas próximas. O PAC Studio 5 suspendeu os atendimentos nesta quinta-feira, enquanto três escolas estaduais da Zona Sul de Manaus interromperam as atividades.

As unidades são:

Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt;

Escola Estadual Antovila Mourão Vieira;

Escola Estadual Bom Pastor.

Assim, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos seguem acompanhando a ocorrência até a conclusão dos procedimentos de segurança.