IMPACTO NA INDÚSTRIA

Empresas adotam medidas preventivas após vazamento de estireno; lista inclui Honda, Yamaha, LG e outras fábricas

O vazamento de gás tóxico estireno registrado em uma indústria do Distrito Industrial de Manaus alterou a rotina de fábricas da região. Inicialmente, empresas próximas acompanharam a ocorrência e, depois, adotaram medidas preventivas para proteger trabalhadores enquanto os órgãos de segurança monitoravam a situação.

A Honda, uma das empresas mais próximas ao local do vazamento, suspendeu o segundo turno de produção nesta quinta-feira (16). Além disso, segundo informações repassadas ao Portal EM TEMPO, a unidade retirou trabalhadores durante a madrugada, quando as equipes de emergência ainda atuavam no controle da ocorrência.

Ao mesmo tempo, outras empresas do Polo Industrial também liberaram funcionários de forma preventiva. De acordo com um levantamento parcial divulgado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal-AM), companhias adotaram a medida enquanto aguardavam novas orientações dos órgãos responsáveis.

Segundo o sindicato, a lista ainda pode ser atualizada conforme novas informações forem confirmadas pelas empresas.

Entre as empresas citadas no levantamento estão:

LG;

Royal Max;

Electrolux;

PST;

Harman;

Moto Honda;

Digiboard;

Solutions 2 Go;

Yamaha;

Compal;

Ledstar;

Astemo Brake;

Positivo;

HDL;

Sakura;

Boreo;

Yasufuku;

Multilaser;

Cal-Comp.

Impacto na saúde

Vazamento de estireno: funcionários passam mal após inalar forte odor em Manaus pic.twitter.com/akFKwFqQrp — Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 16, 2026

Além das mudanças nas fábricas, o vazamento também provocou impacto na rede de saúde do Amazonas. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), 107 pessoas deram entrada em 12 unidades da rede estadual após possível exposição ao estireno.

Os pacientes apresentaram sintomas como falta de ar, náusea, dor de cabeça, tontura e desmaio. Depois da avaliação médica, 104 receberam alta com orientações das equipes de saúde.

Enquanto isso, dois pacientes continuam em acompanhamento multiprofissional, com quadro clínico estável. Outro paciente permanece internado em estado grave na UTI.

Além dos atendimentos, a SES-AM informou que um idoso de 67 anos morreu durante a madrugada. O paciente tinha doença pulmonar crônica avançada e cardiopatia.

No entanto, a secretaria afirmou que ainda não existem evidências que comprovem relação entre a morte e a exposição ao estireno. Por isso, o caso foi encaminhado à Polícia Civil do Amazonas, que vai investigar as circunstâncias do óbito.

Vazamento segue monitorado

A ocorrência começou no fim da tarde de quarta-feira (15), em uma indústria do Distrito Industrial, e envolveu monômero de estireno, substância utilizada na fabricação de plásticos, resinas e outros produtos industriais.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), uma reação química provocou aumento da pressão dentro de um tanque que armazenava o produto. Com isso, o sistema de segurança do equipamento liberou o gás para evitar um possível rompimento.

A tenente Valdenize explicou que o tanque não sofreu danos e que a liberação ocorreu pela válvula de segurança instalada no próprio reservatório.

“Não tem nada quebrado, não tem nenhum registro quebrado. É só a válvula de segurança do próprio tanque”, afirmou.

Durante a madrugada, o vazamento continuou em menor intensidade. Por esse motivo, os bombeiros permaneceram no local realizando o resfriamento do tanque para reduzir a temperatura do material e interromper completamente a liberação do produto.

Ainda conforme a corporação, o processo depende da redução da temperatura do material armazenado para estabilizar a reação química.

Defesa Civil mantém alerta

Mesmo após o controle inicial informado pelo Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do Amazonas reforçou que o risco permanece e que as medidas de segurança continuam ativas.

Além disso, o órgão segue monitorando a área afetada e orienta moradores e empresas a acompanharem os comunicados oficiais antes da retomada das atividades.

Dessa forma, equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos continuam acompanhando a ocorrência até a conclusão dos procedimentos de segurança.

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