Medidas

Rede estadual e municipal interromperam as atividades por precaução devido ao forte odor do produto químico.

Manaus (AM) – O vazamento de estireno registrado no Distrito Industrial levou à suspensão das atividades em 19 unidades de ensino de Manaus nesta quinta-feira (16). Ao todo, foram afetadas 16 escolas e creches da rede municipal e três escolas estaduais, como medida preventiva diante da permanência do forte odor da substância na região.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que interrompeu as aulas em unidades das zonas Leste e Sul para garantir a segurança de estudantes, professores e demais servidores. Segundo a pasta, os pais e responsáveis devem acompanhar os canais oficiais das escolas para receber informações sobre o retorno das atividades.

Já a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM) suspendeu as aulas nas escolas estaduais Antônio Lucena Bittencourt, Antovila Mourão Vieira e Bom Pastor, que passarão por um processo de sanitização. A previsão é que as atividades sejam retomadas normalmente nesta sexta-feira (17).

Escolas municipais afetadas

As 16 unidades da rede municipal estão localizadas nos bairros Parque Jardim Mauá, Mauazinho, Santa Luzia, Crespo, Centro, Petrópolis e Vila Buriti.

Segundo a Semed, a suspensão ocorreu exclusivamente por precaução, em razão da permanência do forte odor provocado pelo vazamento registrado em uma empresa do Distrito Industrial.

Unidades com atividades suspensas

Parque Jardim Mauá

• Escola municipal Ana Maria de Souza Barros

• Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Padre Luis Ruas

• Escola municipal Nova Vida

• Escola municipal Professora Maria Raimunda Marques Brasil

• Escola municipal Vila da Felicidade

• Escola municipal Poeta João Cabral de Melo Neto

Mauazinho

• Creche municipal Manuel Octávio Rodrigues Souza

• Escola municipal Escritor Anísio Teixeira

• Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Fátima Maciel da Costa

Santa Luzia

Creche municipal Magdalena Arce Daou

Crespo

• Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Safira Barbosa da Silva

• Escola municipal Joaquim da Silva Pinto

• Escola municipal Thales Silvestre

Centro

• Jardim da Infância Casa da Criança

Petropólis

• Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Odete de Araújo Puga Barbosa

Vila Buriti

• Creche municipal Almirante Victório José Barbosa da Lomba

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