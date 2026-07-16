Manaus (AM) – O vazamento de estireno registrado no Distrito Industrial levou à suspensão das atividades em 19 unidades de ensino de Manaus nesta quinta-feira (16). Ao todo, foram afetadas 16 escolas e creches da rede municipal e três escolas estaduais, como medida preventiva diante da permanência do forte odor da substância na região.
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que interrompeu as aulas em unidades das zonas Leste e Sul para garantir a segurança de estudantes, professores e demais servidores. Segundo a pasta, os pais e responsáveis devem acompanhar os canais oficiais das escolas para receber informações sobre o retorno das atividades.
Já a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM) suspendeu as aulas nas escolas estaduais Antônio Lucena Bittencourt, Antovila Mourão Vieira e Bom Pastor, que passarão por um processo de sanitização. A previsão é que as atividades sejam retomadas normalmente nesta sexta-feira (17).
Escolas municipais afetadas
As 16 unidades da rede municipal estão localizadas nos bairros Parque Jardim Mauá, Mauazinho, Santa Luzia, Crespo, Centro, Petrópolis e Vila Buriti.
Segundo a Semed, a suspensão ocorreu exclusivamente por precaução, em razão da permanência do forte odor provocado pelo vazamento registrado em uma empresa do Distrito Industrial.
Unidades com atividades suspensas
Parque Jardim Mauá
• Escola municipal Ana Maria de Souza Barros
• Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Padre Luis Ruas
• Escola municipal Nova Vida
• Escola municipal Professora Maria Raimunda Marques Brasil
• Escola municipal Vila da Felicidade
• Escola municipal Poeta João Cabral de Melo Neto
Mauazinho
• Creche municipal Manuel Octávio Rodrigues Souza
• Escola municipal Escritor Anísio Teixeira
• Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Fátima Maciel da Costa
Santa Luzia
Creche municipal Magdalena Arce Daou
Crespo
• Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Safira Barbosa da Silva
• Escola municipal Joaquim da Silva Pinto
• Escola municipal Thales Silvestre
Centro
• Jardim da Infância Casa da Criança
Petropólis
• Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Odete de Araújo Puga Barbosa
Vila Buriti
• Creche municipal Almirante Victório José Barbosa da Lomba
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