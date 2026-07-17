Desenvolvimento

Proposta prevê ampliar o acesso ao crédito, incentivar a qualificação profissional e fortalecer pequenos negócios na capital e no interior.

Fortalecer o empreendedorismo e a economia criativa como instrumentos de geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável é uma das propostas do senador e pré-candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), para impulsionar a economia estadual. Prevista no Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas, a iniciativa busca ampliar o acesso ao crédito, incentivar a qualificação profissional, reduzir a burocracia e fortalecer os pequenos negócios na capital e no interior.

“O pequeno empreendedor movimenta a economia dos bairros, gera emprego e cria oportunidades para milhares de famílias. O papel do governo é criar um ambiente favorável para quem quer produzir, oferecendo crédito, capacitação e apoio para que esses negócios cresçam e gerem mais renda para o Amazonas”, afirmou Omar.

Durante agenda com empreendedores, Omar conversou com pequenos empresários e conheceu iniciativas que vêm gerando renda e ampliando oportunidades de trabalho. Para ele, investir em quem empreende é uma das formas mais eficientes de fortalecer a economia, estimular o desenvolvimento regional e reduzir as desigualdades.

Na avaliação de Omar, os micro e pequenos empreendedores estão entre os principais motores da economia amazonense, movimentando os bairros, fortalecendo o comércio local e criando oportunidades de trabalho em diferentes regiões do estado.

O Plano Estratégico também prevê políticas voltadas ao fortalecimento da economia criativa, estimulando atividades ligadas à cultura, inovação, tecnologia, produção artesanal, gastronomia e outros segmentos capazes de agregar valor aos produtos e serviços produzidos no Amazonas.

Modelo implantado no governo

Ao apresentar a proposta, Omar lembrou uma iniciativa implantada durante sua gestão à frente do Governo do Amazonas para a produção dos fardamentos escolares da rede estadual. O modelo permitiu ampliar a geração de renda para centenas de famílias.

“Quando fui governador, implantamos um modelo em que a empresa responsável pelo fardamento fazia o corte das peças e distribuía o material para costureiras em diversos bairros de Manaus. O Estado financiava, por meio da Afeam, máquinas de costura, e essas mulheres produziam as peças dentro de casa, muitas vezes envolvendo outras pessoas da comunidade. Era uma forma de gerar renda, especialmente para mães que precisavam conciliar o trabalho com os cuidados da família”, relembrou.

Segundo Omar, experiências como essa demonstram que políticas públicas bem estruturadas podem estimular o empreendedorismo, fortalecer a economia local e criar novas oportunidades de trabalho.

“Quando o governo cria oportunidades para quem quer trabalhar, todos ganham. Cresce o pequeno negócio, aumenta a renda das famílias, movimenta o comércio e a economia do estado fica mais forte. É esse ambiente que queremos construir novamente no Amazonas”, concluiu.

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