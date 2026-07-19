Execução

Homem instalava um chip em um celular recém-comprado quando foi surpreendido por criminosos armados.

Manaus (AM) – Um venezuelano, identificado apenas como Ravier, foi executado com um tiro na cabeça dentro da própria casa, na noite deste sábado (18), na rua Baré, na comunidade Parque das Tribos, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações obtidas pela polícia, a vítima havia acabado de comprar um telefone celular e fazia a instalação de um chip no aparelho quando foi surpreendida por criminosos armados. Os suspeitos invadiram o imóvel e efetuaram um disparo na cabeça do homem, que morreu antes de receber atendimento médico.

Celular novo foi encontrado ao lado da vítima

Durante a perícia, os investigadores encontraram o aparelho celular recém-adquirido e a embalagem do produto ao lado do corpo. O material deverá ajudar a reconstituir os últimos momentos da vítima antes do crime.

De acordo com a polícia, nenhum objeto foi levado da residência, o que reforça a hipótese de que o homicídio tenha sido uma execução.

Moradores ouviram disparos

O barulho dos tiros acordou moradores da comunidade, que acionaram a Polícia Militar.

Equipes da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, isolaram a área e acompanharam os trabalhos da perícia criminal.

DEHS investiga o caso

Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação e trabalha para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação do assassinato.

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