Cerveja premium

Cerveja premium sem glúten ganha novo formato e reforça tendência de consumo equilibrado no mercado brasileiro

A Ambev apresentou uma nova versão da Stella Pure Gold, sua cerveja premium sem glúten e com menos calorias. Além disso, o produto agora chega ao mercado em garrafa de 600 ml, ampliando as ocasiões de consumo e compartilhamento.

Criada no Brasil, a bebida combina o sabor característico da Stella Artois com uma fórmula sem glúten e menos calórica. Dessa forma, a marca reforça sua atuação no segmento premium e amplia sua presença entre diferentes perfis de consumidores.

Nova embalagem aposta em momentos de compartilhamento

A chegada da versão de 600 ml reforça a proposta da marca de transformar encontros em experiências mais sofisticadas. Assim, a Stella Pure Gold passa a integrar momentos de celebração à mesa com mais praticidade e compartilhamento.

O lançamento teve início em Minas Gerais. No entanto, a distribuição será expandida para os demais estados nas próximas semanas, segundo a companhia.

Consumo equilibrado cresce no Brasil

O lançamento acompanha um movimento crescente entre os consumidores brasileiros. Em 2025, o portfólio de “escolhas equilibradas” da Ambev — que inclui cervejas zero álcool, com menos calorias e sem glúten — registrou alta de 67% em relação ao ano anterior.

Além disso, a Stella Pure Gold se destacou dentro da categoria ao apresentar crescimento de 150% no mesmo período. Dessa forma, a marca reforça sua estratégia de expansão no segmento premium e de produtos com apelo mais saudável.

Marca aposta em novas ocasiões de consumo

Segundo a Ambev, o novo formato busca ampliar as ocasiões de consumo sem abrir mão do sabor e da sofisticação.

“Com Stella Pure Gold 600 ml queremos criar novas ocasiões de consumo e equilíbrio, para que mais consumidores compartilhem juntos uma boa cerveja sem abrir mão da sofisticação e do sabor característico de Stella Artois. Fomos pioneiros no segmento de cervejas sem glúten no Brasil, e agora damos mais um passo para continuar desenvolvendo a categoria no mercado nacional”, afirma Camila Fischmann, diretora da marca no Brasil.

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