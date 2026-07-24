Web design

João Buscarioli deixou os vídeos de lado, apostou no web design e hoje é sócio de uma agência digital em Mato Grosso.

João Buscarioli nasceu em Primavera do Leste, no Mato Grosso, e hoje vive em Várzea Grande, no mesmo estado, de onde constrói sua trajetória como web designer e sócio da Winvent Digital LTDA. Sua entrada no universo do design, no entanto, aconteceu quase por acidente – e é justamente essa história que ajuda a entender o profissional que ele se tornou.

Do plano B ao caminho profissional

A ideia inicial de João era editar vídeos. O problema é que o computador que ele tinha na época simplesmente não aguentava o trabalho. Foi essa limitação técnica que o empurrou para o design, área pela qual acabou desenvolvendo interesse genuíno. Pouco depois, conseguiu sua primeira oportunidade profissional em uma agência de marketing – experiência que marcou o momento em que ele percebeu, na prática, que aquele poderia ser um caminho real de carreira.

A confirmação como freelancer

Depois da agência, João decidiu seguir como freelancer. Foi nesse período que teve a confirmação de que era possível se sustentar financeiramente com design sem depender de um salário fixo. Anos mais tarde, o caminho deu uma volta interessante: ele retornou à mesma agência de onde havia saído – dessa vez como sócio, posição que ocupa até hoje na Winvent Digital.

A identificação com o web design

Ao longo da carreira, João percebeu que se identificava mais com a criação de interfaces e plataformas funcionais do que com a manipulação de imagens. Essa percepção o levou naturalmente para o web design. O início foi simples, com páginas em WordPress, e foi se tornando mais técnico com o tempo. Hoje, ele se especializa em HTML, CSS, JavaScript e JetEngine, ferramentas que permitem lidar com projetos mais robustos e complexos.

O processo como parte do trabalho

Um ponto que João destaca sobre sua forma de trabalhar é o valor que dá ao processo em si: organização, etapas claras e o cliente participando ativamente de cada decisão. Segundo ele, foi quando teve essa experiência pela primeira vez que entendeu, de fato, onde queria estar profissionalmente.

O que ele entrega hoje

Atualmente, João atua com landing pages, páginas de captura, sites institucionais e one pages, incluindo copywriting no serviço. Seus projetos seguem prazo de entrega de sete dias, com trinta dias de suporte após a entrega – sempre dentro de um processo que ele descreve como transparente do início ao fim.

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