Investimentos

S&N Insights estreia com estudo que reúne dados sobre Polo Industrial de Manaus, startups e investimentos internacionais na região.

A Sonho & Negócios anuncia a criação do S&N Insights, novo núcleo de pesquisa e estudos da publicação, e já estreia a editoria com seu primeiro trabalho: um panorama completo sobre o crescimento empresarial na Amazônia, construído a partir de dados oficiais da Suframa, do Sebrae e de programas de financiamento climático internacional.

À frente do novo núcleo estão Hóliver Wizard, como Diretor de Pesquisa e Estudos, responsável por metodologia e prioridades de pauta da editoria; Eloar Alencar, como Editora de Análises Estratégicas, à frente da produção das análises; e Layo Blanc, como Pesquisador Sênior, responsável pelo levantamento e checagem das fontes. A frente internacional do núcleo é assinada por Laís Duart, Editora Responsável pelo Editorial S&N Global.

O estudo de estreia mostra uma região crescendo em várias frentes ao mesmo tempo. O Polo Industrial de Manaus fechou 2025 com faturamento recorde de R$ 227 bilhões, alta de 11% sobre 2024, e manteve o ritmo em 2026, com R$ 58,26 bilhões só no primeiro trimestre e exportações crescendo quase 50% no período. Paralelamente, o ecossistema de startups da Amazônia Legal mais que quadruplicou em um único ano, saltando de 646 para 2.773 negócios mapeados, com destaque para bioeconomia, agronegócio e alimentos.

Hóliver Wizard, Eloar Alencar e Layo Blanc, da S&N Insights.

O panorama aponta ainda uma terceira frente, até então pouco explorada por veículos de negócios: o capital internacional já circulando pela região, com mais de R$ 140 bilhões mobilizados pelo programa Eco Invest Brasil e uma meta de US$ 10 bilhões traçada pela Coalizão Brasil para o Financiamento da Restauração e da Bioeconomia até 2030.

Com o lançamento do S&N Insights, a Sonho & Negócios passa a contar com uma estrutura dedicada e permanente ao acompanhamento contínuo dos principais indicadores econômicos da Amazônia – reforçando um espaço editorial que, segundo a publicação, seguia pouco representado na cobertura de negócios do país.

Fonte: https://sonhoenegocios.com/panorama-sn-o-crescimento-empresarial-na-amazonia-em-numeros/

LEIA MAIS:

Empreendedor de Mato Grosso encontra no web design uma nova forma de criar