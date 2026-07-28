Propostas

Candidato ao Governo também propõe valorização dos professores e investimentos na infraestrutura da rede estadual.

A ampliação da rede estadual de ensino, a construção de novas escolas e a expansão das unidades de tempo integral estão entre as propostas apresentadas pelo senador e pré-candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), para a área da educação. As medidas foram apresentadas durante a convenção que oficializou sua candidatura ao Governo do Estado e integram o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas.

Para Omar, a educação deve voltar a ocupar posição central nas políticas públicas do Estado, com investimentos em infraestrutura escolar e na valorização dos profissionais da rede estadual.

“Quanto mais tempo o jovem ficar na escola, mais protegido ele vai estar. A escola precisa ser um espaço de aprendizado, oportunidade e transformação na vida dos nossos estudantes”, afirmou.

Entre as propostas apresentadas está a retomada da construção de escolas estaduais e a ampliação da oferta de ensino em tempo integral, modelo que, segundo o pré-candidato, contribui para melhorar o aprendizado e ampliar as oportunidades para crianças e adolescentes.

Valorização da carreira docente

Omar também defendeu medidas voltadas à valorização dos profissionais da educação, entre elas o cumprimento da data-base da categoria, a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) e a garantia das progressões horizontal, vertical e diagonal previstas para os professores da rede estadual.

Segundo Omar, o fortalecimento da educação passa tanto pela melhoria da estrutura física das escolas quanto pelo reconhecimento dos profissionais responsáveis pelo ensino.

“A educação precisa voltar a ser prioridade. Vamos retomar os investimentos, construir escolas e valorizar os nossos professores para garantir mais oportunidades aos estudantes do Amazonas”, declarou.

As propostas para a educação fazem parte do Eixo 2 do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas, que reúne ações voltadas às áreas de educação, saúde, segurança pública e assistência social.

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