Propostas

Pré-candidato ao Governo defende investimentos no abastecimento de água, pesca artesanal e no desenvolvimento permanente de Parintins.

O pré-candidato ao Governo do Amazonas pelo Avante e ex-prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou nesta segunda-feira (27), durante entrevista à Rádio Clube de Parintins, um conjunto de propostas voltadas ao desenvolvimento do interior do Estado. Entre as prioridades anunciadas estão a ampliação do acesso à água tratada, o fortalecimento da pesca artesanal por meio de crédito produtivo e a consolidação de Parintins como um polo permanente de turismo, cultura e economia criativa, com atividades ao longo de todo o ano.

Segundo David Almeida, o Amazonas precisa construir políticas públicas de acordo com a vocação econômica de cada região. Ele destacou que o plano de governo em elaboração parte do diagnóstico feito nas visitas aos municípios e defendeu que o Estado enfrente problemas históricos que ainda limitam o desenvolvimento do interior. Entre eles, citou o abastecimento de água, lembrando que 35 municípios amazonenses ainda convivem com deficiência no fornecimento regular de água tratada, apesar de o Amazonas estar localizado em uma das maiores regiões de disponibilidade hídrica do mundo.

“É inadmissível que um estado cercado por rios ainda tenha dezenas de municípios onde a população não abre a torneira e encontra água tratada. Esse é um problema histórico que precisa deixar de ser promessa e se transformar em prioridade de governo.”

Na área econômica, David anunciou a proposta de criação de uma linha de financiamento por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM), de até R$ 50 mil para reforma e modernização de embarcações da pesca artesanal. Também defendeu que o Festival Folclórico de Parintins seja tratado como uma política permanente de desenvolvimento, ampliando investimentos em turismo, cultura e economia criativa para gerar emprego e renda durante todo o ano.

“Queremos fortalecer quem vive da pesca e fazer de Parintins uma referência de desenvolvimento durante os doze meses do ano, valorizando sua cultura e criando novas oportunidades para a população.”

A entrevista foi concedida ao jornalista Gil Gonçalves, da Rádio Clube de Parintins, enquanto David Almeida concluía, ao lado da equipe técnica, a revisão do eixo de desenvolvimento do interior que integrará seu plano de governo. Segundo ele, o documento reúne propostas voltadas à infraestrutura, produção rural, turismo, economia criativa e melhoria dos serviços públicos, respeitando as características e potencialidades de cada município amazonense.

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