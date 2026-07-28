Perfumaria

Marca apresenta fragrâncias, kits de autocuidado e novidades para diferentes estilos de pais na data comemorativa.

O Dia dos Pais ganha novas opções de presentes que unem perfumaria, cuidado pessoal e experiências de conexão. Neste ano, a Natura apresenta uma seleção de produtos pensados para diferentes perfis de pais. Além disso, a marca busca valorizar momentos de carinho e celebração por meio de itens que combinam estilo e praticidade.

Entre os destaques da campanha está o Natura Homem Identidad, lançamento mais recente da linha masculina. A fragrância foi criada para valorizar a identidade do homem latino-americano. Dessa forma, o produto reforça a proposta da marca de celebrar histórias, valores e características individuais.

Lançamento destaca identidade masculina

Inspirado na essência do homem latino, o Natura Homem Identidad combina notas licorosas de frutas negras com um blend de madeiras latino-americanas. Assim, a fragrância apresenta uma composição amadeirada frutal, pensada para homens que buscam personalidade e presença.

Além do lançamento, a Natura reúne outros kits especiais para quem deseja presentear no Dia dos Pais. As opções incluem fragrâncias, produtos para barbear e combinações de cuidados pessoais.

Veja opções de presentes para o Dia dos Pais

Natura Homem Identidad Completo – R$ 403,80

O kit reúne Deo Parfum Natura Homem Identidad, Body Spray para corpo e cabelo e Creme Pré e Pós Barba Multifuncional. Além disso, a composição oferece uma experiência completa de perfumação e cuidado diário.

Natura Essencial Completo 3 produtos – R$ 389,70

A opção reúne Deo Parfum, desodorante corporal e shower gel. Enquanto a fragrância combina cedro, sândalo e notas herbais, o conjunto amplia o ritual de cuidados pessoais.

Natura Essencial para Barbear – R$ 104,70

Voltado para a rotina masculina, o kit conta com sabonete em barra e balm pós-barba. Dessa maneira, os produtos ajudam a proteger, hidratar e proporcionar conforto à pele.

Natura Homem Pai e Filho com Duo de Bonés – R$ 454,90

O presente foi criado para celebrar a conexão entre gerações. Além dos produtos de cuidado pessoal, o kit acompanha acessórios que tornam a experiência ainda mais especial.

Natura Homem Sagaz com Necessaire – R$ 382,80

O conjunto reúne Deo Parfum, desodorante corporal e nécessaire. Além disso, a fragrância amadeirada adocicada combina notas licorosas, madeiras quentes e especiarias.

Onde encontrar os presentes

Os produtos da campanha de Dia dos Pais estão disponíveis com Consultoras de Beleza Natura, nas lojas físicas, no aplicativo e no e-commerce oficial da marca.

Além das opções de presente, a Natura também reforça iniciativas ligadas à sustentabilidade. A empresa mantém projetos voltados ao uso de ativos da sociobiodiversidade brasileira e ações que envolvem comunidades da Amazônia.

Com isso, a marca busca unir beleza, cuidado e responsabilidade ambiental. Ao mesmo tempo, amplia as possibilidades de presentes para diferentes estilos de pais e momentos de celebração.

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