Educação

Cadastro é gratuito e deve ser feito pelo Portal Acesso Único até sexta-feira (17).

O Amazonas contará com 2.308 vagas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até sexta-feira (17), por meio do Portal Acesso Único ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC).

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter realizado pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, obtido média igual ou superior a 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação. A seleção é feita com base na nota do exame, observando os critérios e a classificação dos candidatos.

Criado em 2001, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Governo Federal destinado a ampliar o acesso ao ensino superior privado para estudantes de baixa renda. Por meio do financiamento, o aluno pode cursar a graduação em instituições particulares participantes do programa e quitar o valor das mensalidades após a conclusão do curso, de acordo com as regras vigentes e a modalidade de financiamento contratada.

Desde a reformulação do programa, o Fies passou a priorizar candidatos com menor renda familiar, oferecendo condições de financiamento mais acessíveis. O programa é voltado para cursos de graduação que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), garantindo que os estudantes tenham acesso a instituições reconhecidas pelo MEC.

O cronograma prevê a divulgação do resultado da chamada única em 30 de julho. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar as informações da inscrição entre 31 de julho e 4 de agosto. Aqueles que não forem convocados inicialmente serão incluídos automaticamente na lista de espera, que terá chamadas entre os dias 7 e 24 de setembro, conforme a disponibilidade de vagas.

Em todo o país, o Ministério da Educação oferta 75,5 mil vagas para ingresso no segundo semestre de 2026, distribuídas em 1.274 instituições privadas de ensino superior e 28.741 cursos e turnos. As vagas integram um total superior a 112 mil oportunidades disponibilizadas pelo programa ao longo do ano, considerando também aquelas remanescentes dos processos seletivos anteriores.

Segundo o MEC, o objetivo do Fies é ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior e contribuir para a formação profissional de estudantes que não têm condições de arcar integralmente com as mensalidades de instituições privadas. Ao longo de mais de duas décadas, o programa beneficiou milhões de brasileiros e se consolidou como uma das principais políticas públicas de financiamento estudantil do país.

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