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Evento acontece no dia 31 de outubro, na Universidade Nilton Lins, com ingressos a partir de R$ 60

As vendas para a estreia de “Muído & Desmanttelo” em Manaus (AM), novo evento que reúne Zé Vaqueiro e Nattan, já estão abertas! Os ingressos custam a partir de R$60 e podem ser adquiridos através do site www.ticketbolt.com/. A primeira edição acontece no dia 31 de outubro, na Universidade Nilton Lins. A festa assinada pela PUMP e Vybbe celebra o universo da vaquejada, em clima de descontração, trazendo os artistas mais perto do público.

Pela primeira vez, os dois cantores unem suas labels em uma experiência inédita. De um lado, a essência do Muído do Original, de Zé Vaqueiro, label reconhecida pelo repertório que leva o clima e a tradição da vaquejada para cada apresentação. Do outro, a energia do Desmanttelo, projeto de Nattan que se consolidou como um dos shows mais animados do Brasil, marcado pela descontração, pela interação e pela proximidade com o público. Juntas, as duas labels prometem uma noite de repertório diferenciado, encontros, muita música e momentos de interação, unindo as características que fizeram os dois projetos se tornarem grandes sucessos.

“Esse projeto nasceu de uma parceria que deu muito certo e da vontade de entregar uma experiência ainda melhor para o público. Sempre que eu e Nattan nos encontramos é resenha demais e o ‘Muído & Desmanttelo’ vai juntar tudo isso, tenho certeza de que quem estiver com a gente vai viver algo inesquecível”, afirma Zé Vaqueiro.

“O Muído do Original e o Desmanttelo são dois projetos que têm a cara da nossa galera. Cada um tem sua identidade, mas quando eu e o Zé nos encontramos é resenha na certa. A gente já tem uma amizade de muito tempo e isso aparece no palco. A gente se diverte, improvisa, brinca um com o outro e o público acaba entrando junto nessa energia. Vai ser muita música, muita risada e uma festa que ninguém vai querer ir embora. E já vou avisando: o fim vai demorar, viu? Então vão preparados porque vai ter muitas horas de resenha”, comenta Nattan.

Escolhida para receber a estreia, Manaus reforça sua importância na trajetória de Zé Vaqueiro e Nattan, artistas que sempre encontraram na capital amazonense um público apaixonado e receptivo.

A primeira edição do Muído & Desmanttelo marca o início de um novo capítulo para as duas labels, agora reunidas em um projeto com identidade própria e vocação para percorrer diversas cidades brasileiras, levando ao público uma experiência inédita e repleta de grandes momentos.

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