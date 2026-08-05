Chapa confirmada

Nome foi oficializado durante a convenção do PL e vai compor a chapa da candidata ao Governo do Amazonas nas eleições de 2026.

Manaus (AM) – A candidata ao Governo do Amazonas pelo Partido Liberal (PL), Maria do Carmo, anunciou na noite desta terça-feira (4) o Coronel Aníbal Gomes, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), como candidato a vice-governador em sua chapa para as eleições de 2026. O nome foi oficializado durante a convenção estadual da legenda, realizada no Dulcila Festas e Convenções, na zona Oeste de Manaus.

A definição do vice era uma das principais expectativas do evento e foi mantida em sigilo pelo partido até o início da convenção.

Maria do Carmo destaca trajetória do Coronel Aníbal

Ao apresentar o companheiro de chapa, Maria do Carmo afirmou que a escolha foi baseada na trajetória profissional e nos valores defendidos pelo militar.

“É um vice escolhido principalmente pelos seus valores e princípios. Temos ao nosso lado um herói, um herói anônimo que fez e faz a diferença na vida de muitas pessoas, com uma trajetória inspiradora que honra a nossa caminhada”, declarou.

Segundo a candidata, a composição da chapa representa o compromisso do PL com a renovação política e a valorização de perfis técnicos e experientes na gestão pública.

Coronel Aníbal integra chapa do PL

Coronel Aníbal tem carreira no Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e passa a integrar a chapa encabeçada por Maria do Carmo na disputa pelo Governo do Estado.

Durante a convenção, o PL também oficializou a candidatura do deputado federal Capitão Alberto Neto ao Senado e homologou os candidatos a deputado federal e deputado estadual.

Convenção marcou início da campanha

A convenção reuniu lideranças do PL, filiados e apoiadores da legenda, marcando o início oficial da campanha eleitoral do partido no Amazonas.

A chapa formada por Maria do Carmo e Coronel Aníbal disputará o Governo do Amazonas nas eleições de 2026.

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