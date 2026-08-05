Convenção

Convenção também homologou as chapas para deputado federal e estadual.

Manaus (AM) – O Partido Liberal (PL) oficializou, na noite desta terça-feira (4), as candidaturas da empresária Maria do Carmo ao Governo do Amazonas e do deputado federal Capitão Alberto Neto ao Senado Federal. A convenção estadual, realizada no Dulcila Festas e Convenções, na zona Oeste de Manaus, também confirmou o coronel do Corpo de Bombeiros Aníbal Gomes como candidato a vice-governador e homologou as chapas de candidatos a deputado federal e deputado estadual.

O evento reuniu lideranças, filiados e apoiadores da legenda, marcando o início oficial da campanha eleitoral do partido no estado.

Maria do Carmo defende renovação política

Durante o discurso, Maria do Carmo afirmou que pretende representar uma mudança na política amazonense e criticou grupos que, segundo ela, permanecem há anos no comando do Estado.

“Quem acha que as máquinas públicas vão derrotar a vontade do povo está muito enganado. O Amazonas não tem dono, e hoje nós damos o primeiro passo para o Estado voltar a sonhar”, declarou.

A candidata também destacou sua trajetória na área da educação e apresentou oficialmente o coronel Aníbal Gomes como companheiro de chapa.

“É um vice escolhido principalmente pelos seus valores e princípios. Temos ao nosso lado um herói, com uma trajetória inspiradora que honra a nossa caminhada”, afirmou.

Alberto Neto reforça candidatura ao Senado

Candidato ao Senado, Capitão Alberto Neto afirmou que pretende ampliar sua atuação em defesa do Amazonas no Congresso Nacional.

Durante o discurso, o deputado citou iniciativas voltadas à Zona Franca de Manaus e à educação, além de destacar sua experiência como parlamentar.

“Quem está aqui tem força, coragem e garra. O povo do Amazonas tem valor, não tem preço”, disse.

Lideranças nacionais participaram da convenção

A convenção contou com mensagens em vídeo do senador Flávio Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Flávio Bolsonaro afirmou que Maria do Carmo e Alberto Neto representam o projeto do partido para o Amazonas.

Já o presidente estadual do PL, Alfredo Nascimento, destacou que a chapa representa um novo momento para a legenda.

“O PL está em uma nova era. Vamos eleger a primeira mulher governadora do Estado, Professora Maria do Carmo, e levar Alberto Neto ao Senado”, declarou.

PL homologa candidatos proporcionais

Além da chapa majoritária, a convenção homologou os candidatos do partido que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O evento encerrou a programação de convenções partidárias da legenda no Amazonas e marcou o início oficial da campanha eleitoral do PL para as eleições de 2026.

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