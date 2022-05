Amazon Open de Futevôlei segue com inscrições abertas na categoria ‘Amador’

Manaus (AM)- Com premiação recorde de R$ 50 mil, a primeira edição do Amazon Open de Futevôlei já é um sucesso de participação de atletas de alto nível em todas as categorias.

A competição acontece nos dias 27, 28 de maio, no complexo esportivo Nossa Praia Sports, na rua Constelação de Peixes, Morada do Sol, Aleixo, na Zona Centro-Sul.

De acordo com os organizadores do Amazon Open, Ricardo Levy e Paulo Victor Ximenes, a corrida por inscrições é intensa, faltando uma semana para o início dos jogos. O evento será disputado em três categorias: Amador, Open e Torneio Amigos do Romário.

“A procura tem sido muito grande. Na categoria Amador, por exemplo, restam apenas cinco vagas para as duplas interessadas em participar”, explica Ricardo Levy.

Famosos na areia

O Amazon Open vai trazer a Manaus os principais atletas de futevôlei do país. E alguns deles já estão empenhados na divulgação do campeonato. É o caso de Bruno Barros, atleta que faz dupla com Bruninho.

“Passando para convidar e avisar todos vocês que, de 27 a 29 de maio, estarei junto com meu parceiro Bruninho no Amazon Open de Futevôlei aí em Manaus. Conto com vocês.”, disse o campeão em vídeo divulgado pela organização do torneio.

Outra fera com experiência nacional e internacional na modalidade é Tavinho, que joga com Victor Real. A dupla é atualmente uma das melhores no circuito mundial. “Fala, rapaziada de Manaus! Estarei presente aí no evento junto com meu parceiro Victor Real aí no Nossa Praia para o Amazon Open de Futevôlei. Conto com todos vocês lá”, avisou o astro das areias.

Inscrições abertas

Para os atletas interessados em participar, as inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do telefone (92) 98222-7649. O campeonato é uma realização da Federação Amazonense de Futevôlei (FAFV), dirigida por David Perrone (presidente) e Francisco Nelson (vice).

Com esse evento, a federação volta a movimentar o seu calendário, com a perspectiva de novos torneios ainda este ano.

*Com informações da assessoria

