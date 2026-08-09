Um incêndio atingiu dois apartamentos do residencial Viver Melhor 3, na tarde deste domingo (9), no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. Um cachorro morreu dentro do imóvel onde o fogo começou, enquanto moradores ajudaram a retirar pessoas do prédio. Veja vídeos abaixo.
As chamas começaram no apartamento 101, no térreo do bloco 5, e também atingiram o apartamento 102, localizado ao lado. Segundo moradores, o primeiro imóvel funcionava como oficina eletrônica e tinha madeira e líquidos inflamáveis.
Com o avanço do fogo, moradores se mobilizaram para ajudar quem estava no prédio. Algumas pessoas, inclusive, deixaram os apartamentos pelas janelas com auxílio de vizinhos e por meio de escadas externas.
Além disso, vídeos registrados durante o incêndio mostram a correria dos moradores. Em uma das gravações, um homem alerta que ainda havia pessoas em um dos andares superiores.
Até a última atualização, não havia informações sobre moradores feridos.
Incêndio começou em oficina no Viver Melhor 3
O apartamento que deu início ao incêndio fica no térreo do bloco 5. Ao todo, o prédio possui 16 apartamentos distribuídos em quatro andares, com quatro imóveis por pavimento.
De acordo com moradores, o proprietário utilizava o apartamento como oficina eletrônica. Além disso, o local armazenava madeira e líquidos inflamáveis, que podem ter contribuído para a propagação das chamas.
O proprietário informou que não estava em casa no momento do incêndio. Em seguida, ele preferiu não falar com a reportagem.
Bombeiros atenderam ocorrência
O incêndio ocorreu na Rua das Cachoeiras. O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas e no atendimento aos moradores.
Enquanto isso, a reportagem do Em Tempo procurou a corporação para confirmar informações sobre o atendimento, os danos provocados pelo fogo e as possíveis causas.
Até a última atualização, as autoridades não haviam confirmado oficialmente a origem do incêndio.
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