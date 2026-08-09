SUSTO EM MANAUS

Fogo começou em uma oficina eletrônica no térreo e moradores precisaram ajudar na retirada de pessoas pelas janelas

Um incêndio atingiu dois apartamentos do residencial Viver Melhor 3, na tarde deste domingo (9), no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. Um cachorro morreu dentro do imóvel onde o fogo começou, enquanto moradores ajudaram a retirar pessoas do prédio. Veja vídeos abaixo.

As chamas começaram no apartamento 101, no térreo do bloco 5, e também atingiram o apartamento 102, localizado ao lado. Segundo moradores, o primeiro imóvel funcionava como oficina eletrônica e tinha madeira e líquidos inflamáveis.

Com o avanço do fogo, moradores se mobilizaram para ajudar quem estava no prédio. Algumas pessoas, inclusive, deixaram os apartamentos pelas janelas com auxílio de vizinhos e por meio de escadas externas.

Além disso, vídeos registrados durante o incêndio mostram a correria dos moradores. Em uma das gravações, um homem alerta que ainda havia pessoas em um dos andares superiores.

Até a última atualização, não havia informações sobre moradores feridos.

Incêndio começou em oficina no Viver Melhor 3

O apartamento que deu início ao incêndio fica no térreo do bloco 5. Ao todo, o prédio possui 16 apartamentos distribuídos em quatro andares, com quatro imóveis por pavimento.

De acordo com moradores, o proprietário utilizava o apartamento como oficina eletrônica. Além disso, o local armazenava madeira e líquidos inflamáveis, que podem ter contribuído para a propagação das chamas.

O proprietário informou que não estava em casa no momento do incêndio. Em seguida, ele preferiu não falar com a reportagem.

Bombeiros atenderam ocorrência

O incêndio ocorreu na Rua das Cachoeiras. O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas e no atendimento aos moradores.

Enquanto isso, a reportagem do Em Tempo procurou a corporação para confirmar informações sobre o atendimento, os danos provocados pelo fogo e as possíveis causas.

Até a última atualização, as autoridades não haviam confirmado oficialmente a origem do incêndio.

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