Fogo

Coluna de fumaça chamou atenção de moradores e podia ser vista de longe na região do Armando Mendes.

Um incêndio atingiu um ferro-velho e uma área de mata na tarde deste domingo (9), na avenida Autaz Mirim, no bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus. Uma grande coluna de fumaça preta chamou a atenção de moradores e podia ser vista de vários quilômetros de distância.

O fogo começou no ferro-velho, próximo ao Rapidão Cometa. Nos fundos do estabelecimento, existe uma área de mata. Por isso, as chamas também avançaram pela vegetação.

Enquanto o fogo se espalhava, moradores e pessoas que passavam pela avenida registraram a ocorrência. Vídeos mostram uma forte coluna de fumaça preta subindo sobre a região.

Além disso, a fumaça se espalhou por áreas próximas e chamou a atenção de quem circulava pela avenida.

Bombeiros combateram o incêndio

Após receber o chamado, o Corpo de Bombeiros enviou equipes ao local. Os militares atuaram no combate às chamas e trabalharam para impedir que o fogo avançasse ainda mais pela área de mata.

Até a última atualização, não havia informações sobre vítimas.

Além disso, a corporação ainda não informou a extensão dos danos provocados pelo incêndio.

Causa ainda não foi identificada

Até o momento, as autoridades não esclareceram o que provocou o incêndio. A causa ainda deve passar por apuração.

A reportagem do Em Tempo procurou o Corpo de Bombeiros para confirmar informações sobre o atendimento, os danos registrados e a origem das chamas.

Outro incêndio neste domingo

Também neste domingo (9), outro incêndio atingiu um apartamento no residencial Viver Melhor 3, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

Nesse caso, o fogo começou em um apartamento no térreo do bloco 5 e atingiu outro imóvel. Um cachorro morreu dentro do apartamento, enquanto moradores ajudaram a retirar pessoas pelas janelas.

Por fim, a reportagem também procurou o Corpo de Bombeiros para obter informações sobre essa ocorrência.