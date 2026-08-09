ALÉM DOS GRAMADOS

Aos 33 anos, jogador divide a rotina entre os campeonatos e a gestão de duas academias, enquanto planeja abrir a terceira unidade.

Aos 33 anos, o meia-campista e empresário Tiago Amazonense divide a rotina entre os gramados e os negócios. Há cinco anos no mercado fitness, ele administra duas unidades da TH Funcional em Manaus e soma 1.080 alunos ativos.

O empresário levou para a gestão a experiência adquirida como atleta. Atualmente, as unidades funcionam nos bairros Ouro Verde e Alvorada. Além disso, Tiago já avalia locais para abrir uma terceira academia.

Do treino funcional à musculação

A trajetória de Tiago no mercado fitness começou com o treinamento funcional. Há três anos, ele decidiu ampliar o negócio e passou a oferecer também musculação.

A unidade do Ouro Verde concentra a primeira operação. Já a academia do Alvorada completou um ano em janeiro.

Os espaços oferecem atividades como Jump, Zumba, treino no sintético e exercícios na caixa de areia. Para Tiago, o atendimento humanizado também faz parte da proposta.

Segundo o empresário, a intenção é oferecer um ambiente voltado à saúde, ao emagrecimento e à recuperação da autoestima.

Futebol continua na rotina

Enquanto amplia os negócios, Tiago também mantém a carreira no futebol. O jogador acumula seis títulos do Campeonato Amazonense da Série A.

Ele conquistou o estadual pelo Nacional, em 2012, clube que o revelou profissionalmente. Depois, venceu duas vezes com o Manaus FC, em 2017 e 2018.

Além disso, Tiago soma quatro títulos da Série B do Campeonato Amazonense. As conquistas ocorreram por São Raimundo, Iranduba, Manauara e Sete FC.

Gol de bicicleta virou lembrança

Entre os momentos mais marcantes da carreira, Tiago destaca um gol de bicicleta pelo São Raimundo na final do Campeonato Amazonense de 2021, contra o Manaus FC.

Apesar do gol, o São Raimundo não ficou com o título. Ainda assim, a partida marcou o retorno do clube a uma final estadual depois de 15 anos.

“A decisão de 2021 vai sempre ser lembrada. Aquele gol de bicicleta, não fomos campeões, mas o São Raimundo voltou a disputar uma final de estadual após 15 anos e, por pouco, não fomos campeões”, relembra.

Duelos na Copa do Brasil

Tiago também guarda lembranças de confrontos contra jogadores conhecidos do futebol brasileiro.

Um deles ocorreu contra o goleiro Vanderlei, que defendeu clubes como Santos, Coritiba e Vasco. O duelo aconteceu nas edições de 2012 e 2013 da Copa do Brasil.

“O Vanderlei jogou no Santos, Coritiba e Vasco. Aqueles duelos pela Copa do Brasil de 2012 e 2013 foram surreais e marcantes”, afirma.

Na edição de 2012, o Nacional caiu diante do Coritiba. Já em 2013, o clube amazonense eliminou o time paranaense no estádio Couto Pereira.

Outro confronto lembrado pelo jogador ocorreu contra o zagueiro Paulão, durante a Copa do Brasil de 2013.

“O Paulão tem uma história no futebol brasileiro. A gente vai sempre se lembrar daquele jogo marcante, um duelo pegado pela Copa do Brasil de 2013, entre Nacional e Vasco”, relembra.

Como concilia futebol e negócios

Para manter as duas atividades, Tiago adotou uma estratégia. Ele prioriza a participação nas fases finais dos campeonatos e, assim, consegue permanecer mais tempo em Manaus para acompanhar as academias.

Dessa forma, o empresário divide a rotina entre os treinos, os jogos e a administração das unidades.

Ao mesmo tempo, ele afirma que mantém atenção ao atendimento dos alunos. A ideia é fazer das academias um espaço de cuidado com a saúde e também de alívio para o estresse do dia a dia.

“A atividade física sempre esteve no meu sangue. Transformar essa paixão na profissão e usar o esporte para recuperar a autoestima das pessoas é a minha maior realização”, afirma.

Quando Tiago vai parar de jogar?

Com os negócios em crescimento, a aposentadoria dos gramados ainda não tem data definida.

Tiago afirma que pensa duas vezes antes de aceitar propostas para jogar fora de Manaus. Segundo ele, continuar na capital facilita a divisão entre futebol e empreendedorismo.

“Preciso pensar duas vezes antes de aceitar propostas para jogar fora de Manaus. Atualmente consigo conciliar as duas coisas, participando principalmente das fases finais dos campeonatos e retornando para cuidar das academias”, explica.

Por enquanto, o jogador pretende continuar atuando por mais alguns anos. Além disso, ele destaca a relação construída com os clubes do Amazonas ao longo da carreira.

“Enquanto eu conseguir equilibrar o futebol com meus negócios, pretendo continuar jogando por mais alguns anos. Principalmente aqui no cenário do Amazonas, onde praticamente fiz minha carreira e, graças a Deus, sempre tenho as portas abertas nos clubes que defendi”, conclui.

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