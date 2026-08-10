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Ayla foi localizada em uma varanda no bairro Santo Agostinho, estava desidratada e exposta ao sol; criança permanece internada.

Manaus (AM) – A bebê Ayla, de 23 dias, que teria sido sequestrada na manhã desta segunda-feira (10), foi encontrada horas depois em uma casa no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. Policiais localizaram a criança na varanda da residência e a levaram para a Maternidade Dr. Moura Tapajóz, onde ela permanece sob cuidados médicos.

Segundo um sargento da Polícia Militar, a equipe recebeu o chamado por volta das 14h30, após moradores relatarem que encontraram uma bebê em uma residência. O dono da casa contou aos policiais que havia acabado de chegar do trabalho quando viu a criança sobre um varal, na varanda.

Bebê apresentava sinais de debilidade

De acordo com o policial, Ayla apresentava sinais de debilidade, chorava bastante e teria ficado exposta ao sol. Diante da situação, o morador prestou os primeiros cuidados e acionou a Polícia Militar. Em seguida, os agentes levaram a bebê para atendimento médico.

“Ela teve um primeiro atendimento, ela não vai sair hoje. Entrou em contato com o serviço social, com a médica, ela está um pouquinho debilitada, então hoje ela não sai”, relatou o sargento.

Por isso, a bebê permanece internada para acompanhamento médico e realização dos procedimentos necessários. Enquanto isso, familiares de Ayla acompanham o atendimento na maternidade.

Polícia encontra bilhete junto à criança

Além disso, os policiais encontraram um bilhete junto à bebê. O documento teria informações sobre a criança. No entanto, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deverá analisar o conteúdo e esclarecer os detalhes.

Ainda segundo o sargento, a equipe priorizou a segurança e o atendimento de Ayla durante o resgate. As autoridades também deverão confirmar oficialmente a identidade da bebê.

“Graças a Deus deu tudo certo”, afirmou o policial ao comentar o momento em que a equipe encontrou a criança.

Agora, a Polícia Civil investiga as circunstâncias do desaparecimento e tenta descobrir como a bebê chegou à residência no bairro Santo Agostinho. A investigação também deverá esclarecer quem deixou a criança no local e a possível relação do bilhete com o caso.

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